„Děčín je teď jiný tým, než byl při našem posledním zápase, protože každý trenér si přináší své věci a své nápady a svou filozofii. Oba zápasy pod novým trenérem jim vyšly, i když to pro ně měly být těžké zápasy. Vyhráli nad Svitavami a Olomouckem, jemuž zastavili silný útok. Takže je třeba si na ně dát pozor. Pro nás může být výhoda, že si oni stále ještě zvykají na nový systém. Takže pro ně by mělo být těžší vypořádat se změnou, než pro nás se na ně připravit,“ řekl asistent nymburského trenéra Aleksander Sekulič.

Děčín celkově chytil dobrou formu a vyhrál posledních pět zápasů. O to překvapivější bylo, když Válečníci oznámili odvolání Budínského. Těžce to nesli zejména fanoušci, kteří zorganizovali i protest. Ale dobré výkony týmu pod novým trenérem Greplem ukazují, že do Nymburka rozhodně nepřijede tým potýkající se s vnitřními problémy.

„Mají nové věci v útoku i v obraně, ale známe je dobře individuálně jako hráče. Víme, co od nich očekávat a v čem jsou silní. Ale musíme být připraveni, že přijdou s něčím novým,“ dodal Sekulič.

Klíčovou postavou Děčína je Lamb Autrey, který je pátým nejužitečnějším hráčem soutěže. V průměru zapisuje patnáct bodů a osm doskoků na utkání. K dalším klíčovým postavám Válečníků patří Carlson, Šiška a bývalý hráč Nymburka Pomikálek.

Děčín je nejhorší v soutěži co se týče střelby za tři body. O to důležitější bude, aby domácí zavřeli podkošový prostor a nedovolilo útočné doskoky. V nich naopak patří Severočeši k nejlepším.

(tz)