„My se musíme teď z Ligy mistrů zase přeorientovat na ligu, ale to nebude problém. Víme, co je před námi, a každý zápas teď budeme brát jako přípravu na Final 8 Ligy mistrů a také na play off KNBL,“ uvedl nymburský basketbalista Luboš Kovář.

Nymburk sice všechny čtyři vzájemné souboje v této sezoně vyhrál, ovšem Opava se od té doby posílila o pivota Petra Bohačíka a rozehrávače Radovana Kouřila. Měla by tak být ještě větší výzvou a bude chtít pomýšlet na překvapení a první výhru nad Nymburkem od května 2017 a dvaadvaceti zápasech v řadě.

„Hlavní zbraní Opavy je střelba z dálky, a když jim to padá, tak jsou schopni porazit každého. Musíme jim zastavit jejich rozehrávače, což jsou Kuba Šiřina a teď nově i Radovan Kouřil. Ale pozor si je třeba dát na všechny, protože jsou to všechno skvělí střelci. Příchod Kouřila jim určitě pomůže, protože Šiřina to musel na rozehrávce často táhnout sám a to je celý zápas hrozně těžké. Teď si může během zápasu trochu odpočinout a hrát občas i jako dvojka,“ řekl před zápasem Kovář.

Nymburk jde do zápasu stále bez Retina Obasohana, který se zotavuje po onemocnění. V minulých dnech měli zdravotní potíže i další hráči a o konečné podobě soupisky se tak rozhodne až těsně před zápasem.

Ačkoli mají Polabané již jisté první místo pro nasazování do play off, rozhodně neplánují ve zbytku nadstavby šetřit síly. Naopak zbylé zápasy chtějí využít k tomu, aby se co nejlépe připravili na květnové Final 8 Ligy mistrů. Lze tak očekávat atraktivní duel.

Utkání začíná v neděli v 17 hodin. Přímý přenos poběží na TV Com. Na poločas je opět připravený doprovodný program včetně pozdravu od nymburské legendy Radoslava Rančíka.