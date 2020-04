Hned tři nymburští hráči byli zvoleni do ideální sestavy Kooperativa Národní basketbalové ligy za sezonu 2019 – 2020. Už počtvrté za sebou a celkově popáté nechybí mezi pěti nejlepšími hráči Jaromír Bohačík, tentokrát spolu s ním byli zvoleni také Vojtěch Hruban (potřetí) a také Zach Hankins. Nejužitečnějším hráčem sezony je opavský Jakub Šiřina.

Vojtěch Hruban. | Foto: Tomáš Laš

Naposledy byli tři nymburští hráči v ideální sestavě v roce 2013. Tehdy to byl poprvé Hruban spolu s Petrem Bendou a tehdejším MVP sezony Radoslavem Rančíkem. O rok později měl Nymburk dva zástupce v podobě Hrubana a Rašida Mahalbašiče. Od té doby byl více než jeden hráč ve výběru pouze v roce 2018, kdy se to povedlo Kendricku Rayovi a Bohačíkovi. Loni to byl jen Bohačík, který ocenění obhájil. Že se dostalo hned na tři nymburské hráče jen dokazuje, jak skvělou sezonu má český šampion za sebou.