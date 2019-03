„Rozhodli jsme naší obranou. Odvedli jsme velmi dobrou práci. Přesto Svitavy ukázaly, proč jsou druhým týmem tabulky. Výhra nás hodně těší a nyní jedeme dál,“ uvedl po utkání spokojený nymburský kormidelník Oren Amiel.

Obranu svého mužstva vyzdvihl i hostující hráč Jaromír Bohačík. „Bránili jsme lépe než v Opavě. Ale Svitavy ukázaly svou kvalitu a poločas dopadl tak, jak dopadl. V šatně jsme si řekli, že když budeme pokračovat v této obraně, tak se nebudeme muset o výhru bát. Pak jsme dali i pár lehkých košů. Tentokrát to bylo super,“ radoval se z výhry Bohačík.

Nymburk opět ukázal, proč je suverénem soutěže. „Nymburk vyhrál zaslouženě. Přebíráním nám rozbil pick and roll. Nedostávali jsme míče pod koš, nebo nás zdvojili. Ve třetí čtvrtině jsme třikrát ubránili, ale sami jsme koš nedali a pak Nymburk trestal. Nedáme otevřenou trojku, vzápětí dostaneme a to je v basketu mínus šest bodů. Je to škoda, protože dokážeme hrát lépe a rozdíl ve skóre neodpovídá rozdílu mezi týmy,“ hodnotil utkání domácí kouč Lubomír Růžička.

Nejvíce bodů: Teplý 15, Marko a Aiken po 11, Svoboda a Kovář po 9 – Bohačík 16, Hruban 15, Pumprla a Davis po 12, Benda 10, Wright 7, Peterka 6, Šafarčík 4, Kříž 3, Vyoral 2. Fauly: 16:18. TH: 11/8 – 14/9. Trojky: 11:10. Doskoky: 38:44.

(tz)