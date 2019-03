Nymburk dal prvních pět košů v utkání zpoza tříbodového oblouku a celkem dal za první čtvrtinu sedm trojek. Brno nestíhalo v obraně pokrývat rohy hřiště, odkud se prosazoval zejména Jaromír Bohačík. Podobně zápas probíhal i ve druhé čtvrtině a v poločase vedl Nymburk o dvacet jedna bodů.

Jenže ve třetí části se Brno chytlo a to zejména Štegbauer, a povedlo se mu snížit na jedenáct bodů. Přispělo tomu i to, že se Alex Davis nechal vyprovokovat a po strkanici pod košem mu sudí odpískali dvě nesportovní chyby najednou a vyloučili ho.

Obhájce titulu se pak ale uklidnil i díky Petrovi Šafarčíkovi, který odehrál zatím svůj nejlepší zápas po přestupu z Kolína a jeho koše pomohly domácím se zase chytit šňůrou 14:0. Poslední čtvrtina už byla plně v režii Nymburka.

„Od doby, co trenér Chougkaz přišel do Brna, tak hrají velmi dobře a pěkný basketbal. Za to jim patří respekt,“ uvedl nymburský trenér Oren Amiel. „My jsme ale bojovali spíše sami se sebou. Začali jsme dobře, vedli jsme, ale asi jsme byli až moc klidní. Na to si musíme dát pozor. Nesmí se nám stát to, co ve třetí čtvrtině. Pak to bylo o tom uklidnit hráče a začít zas hrát naší hru. Brnu držím palce do dalších bojů,“ řekl po utkání kouč Nymburka.

Utkání zhodnotil také nymburský hráč Pavel Pumprla. „Zápas byl trošku ve vlnách. První čtvrtina vypadala tak, že to odehrajeme pod kontrolou, ale ve druhé se to docela srovnalo a ve třetí se to dokonce přehouplo na brněnskou stranu. Uvědomili jsme si to včas, zabrali jsme v obraně a na soupeři se projevila únava,“ řekl Pumprla.

Stejně jako v Děčíně začal Nymburk fantasticky bránit až v poslední části. „To je proto, že chceme vyhrát,“ usmíval se Pumprla. „Ale mohli jsme to dohrávat v klidu a ne to rvát v poslední části.“

Nymburk – Brno 95:57

Nejvíce bodů: Hruban a Šafarčík po 13, Wright a P. Pumpla po 10, Bohačík a Peterka po 9, Vyoral a Myers po 8, Benda 6, Davis 5, Kříž 4 – Stegbauer 19, Roby 10, R. Pumprla 8. Čtvrtiny: 25:12, 23:15, 18:26, 29:4. Fauly: 20:18. TH: 12/8 – 25/19. Trojky: 15:6. Doskoky: 41:25. Hráč utkání: Pavel Pumprla (Nymburk).