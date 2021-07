„Bohužel přestavba kádru nepřináší jen příchody, ale i odchody. A to i u hráčů, kterých si vážíme za jejich příkladný přístup v trénincích a zápasech. Mrzí nás, že se musíme rozejít s hráčem, který byl velmi důležitou částí v kabině, skvělým spoluhráčem a velkým bojovníkem, ale občas je třeba i takových kroků,“ řekl sportovní ředitel Nymburka Ladislav Sokolovský.

Odchovanec ostravského basketbalu, který dříve působil v USK Praha a Kolíně, přišel do Nymburka v únoru 2019 a odehrál zde 65 zápasů Kooperativa NBL a 12 zápasů Ligy mistrů. Pomohl k zisku dvou titulů, dvou Českých pohárů a dvou postupů do Final 8 Ligy mistrů. V uplynulé sezoně měl v lize průměr 13 minut, 3,8 bodu, 1,8 doskoku a 1,1 asistence na zápas, když od října do únoru ho přibrzdila zlomenina v noze.

„Počítali jsme s tím, že Petr v uplynulé sezoně dostane větší prostor na to, aby ukázal, co v něm je, ale bohužel měl smůlu na zranění, které ho na čtyři měsíce vyřadilo ze hry. Ani v nové sezoně by pravděpodobně nedostal tolik možností na hřišti, a bude proto lepší pro obě strany jít svou cestou. Přejeme Petrovi hodně štěstí v další kariéře. Věřím, že pokud zůstane v Kooperativa NBL, bude patřit k nejužitečnějším hráčům,“ dodal Sokolovský