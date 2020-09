Zápas měl podobný průběh jako předchozí dva duely Nymburka v sezoně. Nátlaková hra hostů slavila úspěch, navíc se Nymburku dařilo v útoku a zejména na nájezdy Jerricka Hardinga neměla pardubická obrana odpověď. Na začátku druhé půle už tak Nymburk vedl o 17 bodů.

Jenže stejně jako ve Svitavách a Prostějově přišlo polevení a domácí celek se chytl. K velkému výkonu se nadechl zejména bývalý nymburský hráč Vyoral. Z dálky se pak trefovali Petr Heřman a David Škranc. Pardubice se tak ještě do poločasu dotáhly a ve 25. minutě vedly už o sedm bodů.

Pak dal důležitou trojku Omar Prewitt, ale přišly další dvě chyby a desetibodové vedení soupeře. Pak ale bojovnost Martina Kříže přinesla koš, vzápětí se trefil znovu Prewitt a dva koše přidal Harding. Do poslední čtvrtiny však šli domácí stále s šestibodovým vedením.

Čtyři minuty před koncem srovnal smečí Hruban, Vyoral vrátil vedení na stranu Pardubic, ale velmi dobře hrající Harding trojkou poslal Nymburk do vedení poprvé od začátku druhé půle a vzápětí další trojkou dokonal obrat.

Trojka Potočka sice ještě na chvíli dala domácím naději, ale razantní smeč Haydena Daltona 20 vteřin před koncem definitivně rozhodla o tom, že se překvapení konat nebude.

„Především je škoda, že tu nemohlo být více fanoušků. Mohli si užít opravdu skvělý zápas, který dělal reklamu české lize. Hrálo se ve skvělém tempu a byla to zábava sledovat stejně jako náš předchozí zápas s Olomouckem. Není to tak, že bychom dnes měly potíže, ale Pardubice před nás svým výkonem postavili výzvu. A my máme výzvy rádi a potřebujeme je. Teď je pro nás výzvou hned v úvodu sezony se dostat do potřebné formy a naučit nové hráče našemu systému, a když k tomu soupeř přidá i to, co dnes Pardubice, je to velká výzva. Ale my ji zvládli a našli jsme způsob, jak vyhrát. Soupeři ale patří dík za to, jaký s námi sehrál zápas,“ zhodnotil duel trenér Nymburka Oren Amiel.

BK JIP Pardubice - ERA Basketbal Nymburk 91:97 (22:35, 32:20, 24:17, 13:25)

Nejvíce bodů: Vyoral 34, Škranc 12, Dunans a Heřman po 11 - Harding 32, Prewitt 14, Hruban 13, Dalton 12, Kříž 11, Zimmerman a Benda po 4, Šafarčík 3, Tůma a Kovář po 2, Rylich 0. Fauly: 17:23. TH: 28/21 - 9/7. Trojky: 12:10. Doskoky: 32:38. Ztráty: 14:14. Zisky: 9:10. Asistence: 21:23. Hráč utkání: Harding (Nymburk).