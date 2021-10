V přípravě Pardubice trápily Nymburk až do posledních minut, tentokrát ale bylo rozhodnuto už v první čtvrtině. Dařilo se tradičním nymburským střelcům Palyzovi, Hardingovi a Hrubanovi, navíc skvělé první minuty profesionální kariéry ukázal Ross, který při prvním střídání stihl pět bodů a čtyři asistence. Dokázal tak nahradit absentující rozehrávače Gibbse a Tůmu.

Zápasu předcházelo velké loučení s bývalým hráčem Pardubic i Nymburka Radkem Nečasem, který dodatečně uzavíral svou bohatou kariéru, ale hosté na slavnostní atmosféru nebrali ohled a nadále domácí přehrávali. Po první čtvrtině byl rozdíl ve skóre 15 bodů a před poločasem narostl na 28 bodů.

Nymburk předváděl pevnou obranu a pohledné akce jako nahození na smeč Rosse a Hardinga na smečujícího Gaka. Vedení hostů narostlo až na 37 bodů a v poslední čtvrtině už tak oba trenéři mohli dát prostor mladým hráčům.

Nymburk měl opět velmi přesnou střelbu za tři body. Hruban dokonce trefil všech šest svých pokusů, Harding všechny čtyři a další tři trojky přidal Palyza. Druhý double double po sobě přidal Gorjok Gak se 14 body a 12 doskoky.

„Respektujeme Pardubice a víme, že umí hrát dobrý basketbal. Dosud byly neporažené. Proto jsme se na tento zápas dobře připravili. Plnili jsem náš plán. Rozhodla naše obrana. Když dobře bráníte, jde pak i útok snadněji. Díky tomu si pak mohli zahrát hodně i mladí hráči,“ těšilo kouče Nymburka Aleksandera Sekuliče.

„Z naší strany bylo veliké soustředění od prvních minut. bylo vidět, že se nám blíží Liga mistrů a že chceme předvádět výborné výkony. Víme, že kdybychom v české lize nehráli přesvědčivě, tak bychom měli na evropské scéně potíže. Rozhodla naše soustředěnost a dobrá obrana. Náskok jsme si vybudovali už v první čtvrtině a pak jsme jen kontrolovali hru. Za to jsem rád, protože Pardubice mají svou kvalitu, tentokrát jim to ale nesedlo a my toho využili,“ uvedl Lukáš Palyza, hráč Nymburka.

Pardubice - Nymburk 65:102

Nejvíce bodů:Vyoral a Walton po 14, Pekárek 12 - Hruban 20, Harding 18, Ross 16, Gak 14, Palyza 12, Rivers 11, Kovář 7, Benda a Rylich po 2, Váňa a Kábrt po 0. Fauly: 19:23. TH: 24/16 - 12/10. Trojky: 7:14. Doskoky: 32:48. Ztráty: 11:15. Zisky: 7:6. Asistence: 14:27. Čtvrtiny: 13:28, 16:29, 17:20, 19:25.

David Šváb