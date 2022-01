Ačkoli tempo hry od úvodu neodpovídalo důležitosti zápasu, začátek nenaznačoval, že by se mělo odehrávat nějaké překvapení. Nymburk rychle získal vedení a to si udržoval. Dařilo se Hardingovi i pivotu Gorjokovi Gakovi, který smečoval a doskakoval.

To Hradec z počátku zlobil jen dlouhými pasy do brejku na Davida Škrance a za první čtvrtinu dal jen devět bodů. Jenže postupně se domácí začali trefovat z dálky, zatímco Nymburku střelba nešla a na trojky prohrál 4:12. Na konci třetí čtvrtiny pak Adam Goga trojkou snižoval už na rozdíl dvou bodů. Dvakrát se dokonce Sokoli dostali na dostřel jediného bodu, ale Nymburk je před sebe nepustil.

Definitivně se zápas rozhodl až minutu před koncem, kdy dal Harding dva důležité koše a udržel pětibodové vedení. Následně proměnil i dva trestné hody.

„Splnili jsme cíl a jsme ve Final Four. Pohár je specifická soutěž, když prohraješ, končíš, a toho jsme si byli vědomi. Přesto to od nás byl nejhorší zápas v sezoně,“ připustil Aleksander Sekulič, trenér Nymburka. „V útoku jsme nehráli jako obvykle, soupeř toho využil a získal sebevědomí na svou stranu. My postrádali koncentraci a postupně mizelo i sebevědomí. Dělali jsme špatná rozhodnutí. Je to dlouhá sezona, přicházejí lepší a horší momenty, a ten horší přišel tentokrát. Naštěstí máme Jerricka Hardinga, který byl opět úžasný. Když se někomu daří, tak je třeba toho využít. Teď musíme najít cestu, jak zase předvádět výkony, které se od nás čekají,“ podotkl kouč Nymburka.

Královští sokoli - Nymburk 75:80

Nejvíce bodů: Stamenkovič 17, Vujovič 12, Goga a Peterka po 9 - Harding 29, Ross 13, Hruban a Gak po 9, Benda 6, Kříž 5, Tůma a Váňa po 3, Palyza 2, Kovář 1. Fauly: 21:17. TH: 10/9 - 23/20. Trojky: 12:4. Doskoky: 35:54. Ztráty: 14:15. Zisky: 8:7. Asistence: 13:16. Čtvrtiny: 9:18, 22:22, 27:20, 17:20.

