Zlepšený výkon Nymburka ve druhém poločase byl jasným signálem, že domácí chtějí a potřebují uspět. Jenže to chtěl i protivník, který se neskutečně vrátil do hry a najednou český mistr nevěděl, co si počít. V závěrečném dramatu si hostí těsné vítězství pohlídali. Kvůli horšímu skóre se Nymburští propadli na průběžnou třetí příčku tabulky skupiny E.

Ve druhém utkání skupiny potvrdil turecký Galatasaray sílu domácí palubovky a zdolal Ikogeu 82:74.

„Je to pro nás opravdu těžká porážka, protože jsme po většinu času měli zápas pod kontrolou a měli jsme ho dovést do vítězného konce. Udělali jsme ale spoustu hloupých chyb v útoku i obraně, měli jsme potíže s doskokem,“ zamyslel se po utkání nymburský basketbalista Demetre Rivers. „Musíme se soustředit na příští zápas, poučit se ze zmíněných chyb a pořád na sobě pracovat. Z takového zápasu si můžeme odnést třeba to, že musíme být odolnější. Musíme si více vážit míče a je třeba se snažit zahrát co nejlepší akce, které můžeme,“ podotkl Rivers.

Obrovskou energii dal do utkání zkušený Vojtěch Hruban. „Stalo se úplně to samé, co v Soluni. Začali přebírat hru, hrozně zpomalili a my jsme je nedokázali rozběhnout. Začali jsme s nimi hrát basket v podstatě chodící, poziční a to byla naše smrt. V tu chvíli nad námi mají v takovém stylu hry velkou převahu a my jsme si nebyli schopní podat balon,“ přiznal Hruban.

Jeho tým prohrál poslední čtvrtinu 10:26. A to bylo rozhodující. „Deset bodů za poslední čtvrtinu je dost tristních. Přitom do té doby jsme byli agresivní, dali jsme spoustu bodů z poloprotiútoků a dokázali jsme se nepřizpůsobovat té jejich hře. Oni se to snažili zpomalovat a my naopak zrychlovat. Tři čtvrtky to vycházelo, na konec nám asi i došly síly, protože naše rotace nebyla úplně nejširší. Doufali jsme, že zápas dobře dopadne a tentokrát to nevyšlo,“ litoval nymburský hráč.

Spokojený nemohl být ani trenér poražených. „Byl to samozřejmě velmi zajímavý zápas. Zhruba tři čtvrtiny jsme dělali přesně to, co jsme dělat chtěli a co jsme plánovali, kontrolovali jsme hru a byli ve vedení. V poslední čtvrtině se ale stala řada podivných věcí, z toho některé jsme ovlivnit mohli, jiné ne. Ve výsledku se projevila špatná rozhodnutí. Měli jsme využít patnáctibodového náskoku, hrát chytře a dojít si pro výhru, ale protivník bojoval, hrál dobře, proměnil těžké střely, a tak mu ve výsledku musím dát veškerý kredit,“ sklonil poklonu soupeři Aleksander Sekulič.

Tahounem hostujícího mužstva a nejlepším střelcem zápasu byl Malcolm Griffin. „Ztráceli jsme patnáct bodů, přitom jsme věděli, jak nutně potřebujeme vyhrát. Dali jsme proto do koncovky všechno, spoluhráči mě podpořili a vypomáhali mi, protože jsem hrál se čtyřmi fauly. Byl jsem proto v útoku schopen dřít, spoluhráči totiž v obraně dřeli ještě víc. A vyšlo to, zahráli jsme velké akce, dali důležité koše a začali konečně kontrolovat doskok, což se nám po většinu zápasu nedařilo. Proto jsme uspěli,” hledal aspekty výhry Malcolm. „Je to pro nás docela úleva, toto vítězství si určitě užijeme, ale pořád je před námi dlouhá cesta a spousta práce. Víme o tom, naši fanoušci to taky vědí. Zaslouží si obrovský dík za podporu, kterou tady předvedli, moc si jí ceníme. Budeme pořád tvrdě makat,“ vzkázal svým příznivcům hráč PAOKu.

Obrovská radost a úleva. To bylo z gest hostujícího trenéra Lykogiannise patrné zned po závěrečném klaksonu. „Pro nás šlo o velmi důležitý zápas, věděli jsme, že jestliže si chceme udržet šance na pokračování v Lize mistrů, musíme vyhrát. Věřím, že vítězství jsme vybojovali ze dvou důvodů - v první řadě jsme v něj věřili, i když jsme prohrávali, a za druhé proto, že jsme ve čtvrté čtvrtině začali přebírat všechny clony na míč. Věděli jsme, že k tomu může dojít podle situací z minulého utkání. Bylo to efektivní, k tomu jsme začali ovládat doskok, proměnili velké střely a je z toho velké vítězství, které navíc vymazalo jednobodovou porážku z prvního vzájemného duelu. Jsem šťastný za hráče, ale především za fanoušky, kteří vytvořili neuvěřitelnou atmosféru,“ hodnotil utkání kormidelník hostujícího mužstva.

Nymburk – PAOK Soluň 71:75

Nejvíce bodů: Harding 17, Rivers 16, Hruban 13, Ross 7, Benda 6, Gak 5, Palyza 4, Tůma 2, Kovář 1 – Griffin 22, Jones 18, Carter 12, Love 10. Fauly: 20:22. Trestné hody: 13/16 – 17/23. Trojky: 6:4. Doskoky: 41:37. Ztráty: 13:9. Zisky: 2:4. Asistence: 12:12. Čtvrtiny: 21:21, 40:37, 61:49.