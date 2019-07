Jako první do haly v nymburské základní škole Komenského dorazil Petr Šafarčík, který ale nakonec do tréninku nezasáhl, protože si z nedávné univerziády přivezl zranění zad.

Trenér Ginzburg přivítal i Martina Kříže, který se až nezvykle rychle zotavuje po zranění achillovky a už vypadá, jak kdyby mu nic nebylo. Tréninkovou zátěž ale zatím přidává postupně, a tak do plného tréninku ještě nešel, ale pilně i přesně střílel.

„Hrozně jsem Martinovi Křížovi přál, aby přípravu stihl. V první chvíli jsem ale nečekal, že hned na prvním tréninku už tu bude alespoň trochu trénovat. Když jsem pak ale viděl, jak k tomu přistupuje a co všechno tomu obětuje, tak jsem pak už věřil, že to zvládne. V první chvíli problesklo hlavou úplně všem, že je to špatné a že o mistrovství přijde, ale on se k tomu postavil úplně super, dal do toho hrozně moc a o to sladší pro něj bude příprava a samotné mistrovství,“ řekl Vojta Hruban, když sledoval Martina, jak po tréninku maká na hřišti s kondičním trenérem Michalem Miřejovským.

„Čekal jsem, že tu Martin Kříž bude na tréninku s námi. On je takový zarputilý, takže jsem nepochyboval, že do toho dá maximum. Je na něm vidět, že na mistrovství chce jet, i kdyby pro to musel udělat cokoli,“ dodal Martin Peterka.

Právě Vojta Hruban s Martinem Peterkou a Jaromírem Bohačíkem se po hřišti proháněli naplno a ukazovali, že dva měsíce od konce sezony rozhodně nezaháleli. „Ty jo, to je forma,“ chválil Vojta Jardu, když trefil několikátou střelu za sebou. Zúročil tak náročnou individuální přípravu, když téměř celý červenec dvoufázově trénoval a chodil si i sám střílet do haly.

Martin Peterka už má za sebou stejně jako Petr Šafarčík Univerziádu v Neapoli, kde odehrál šest zápasů a byl klíčovou postavou českého výběru. „Univerziáda byla zajímavá zkušenost. Jen je škoda, že jsme nebyli ve vesnici s ostatními sportovci, jak to bývá obvyklé. Basket jediný měl svůj hotel, ostatní sportovci bydleli na lodích v přístavu. To byla škoda, že jsme nenasáli tu atmosféru. Ale basketbalově to bylo super,“ popisoval Martin.

„Hrál jsem hodně, měl jsem pozici lídra. Sice se mi tolik nedařilo, ale bylo to dobré. Tým se nám pak sice trochu rozpadl, ale paradoxní je, že poslední zápas proti Itálii, do kterého jsme nastoupili v sedmi lidech, tak jsme hráli nejlépe. Byla škoda, že jsme prohráli ve skupině s Izraelem zápas, který byl dlouho vyrovnaný. Poslední zápas skupiny s Austrálií nám pak hrubě nevyšel. Šli jsme tak do druhé půlky pavouka, kde jsme vyhráli dva zápasy ze tří, takže jedenácté místo není zas až tak špatné, i když jsme samozřejmě chtěli skončit lépe. Ale některé zápasy byly dobré. Teď na tréninku jsem se asi i díky tomu cítil dobře, i střely mi padaly, takže asi je to trochu znát, než kdybych nehrál dva měsíce žádný zápas,“ dodal.

Kromě nymburských hráčů se na prvním tréninku hlásili také Jakub Šiřina, Jakub Tůma, Lukáš Palyza, Patrik Auda, Šimon Puršl, VIktor Půlpán, Michal Mareš a Tomáš Vyoral, nová posila Pardubic. Dorazil i Petr Heřman, ten ale kvůli menšímu zranění také netrénoval. Další hráči včetně Tomáše Satoranského, se k týmu připojí později.

„Už jsem se těšil. I když jsem byl trénovat a zastřílet si, tak mi basket chyběl. A hlavně jsem se rád se všemi zase potkal,“ uvedl Vojta Hruban. „První trénink je hlavně o tom se rozhýbat a rozběhnout. A možná si trochu projít signály a systémy, abychom od druhého tréninku mohli třeba i hrát,“ dodal Vojta.

Pro český tým je nyní ale hlavní téma mistrovství světa, první s českou účastí po 37 letech. „Mistrovství je ještě pořád daleko. Zatím je to jen první den přípravy. Pořád jsme tady v Nymburce. Opravdové uvědomění, kam to vlastně jedeme, přijde, až se budeme vypravovat na přípravu do Koree a pak do Číny. Hlavně až se dostaneme na místo konání,“ řekl Vojta Hruban. „Mistrovství světa je pořád daleko, ale startem přípravy se hodně přiblížilo,“ dodal Martin Peterka.

David Šváb