Basketbalisté Nymburka dnes nastoupí k zápasu pátého kola Ligy mistrů proti Dijonu. Pokud se jim podaří francouzský celek doma porazit, už budou mít postup ze skupiny do dalších bojů hodně blízko. Motivací je pro ně také oplatit Dijonu porážku o 24 bodů z prvního zápasu, do kterého šli čeští šampiony rovnou z karantény bez pořádného tréninku.

Z basketbalového utkání Kooperativa NBL Nymburk - Hradec Králové | Foto: Foto: Tomáš Laš

„Stoprocentně je to odveta. Zápas v Dijonu od nás nebyl povedený. Důvody k tomu byly legitimní, ale na druhou stranu my teď chceme ukázat, že mezi námi a Dijonem není rozdíl 25 bodů. Chceme pokračovat na vítězné vlně, co teď máme v Lize mistrů. Nikdo nepřemýšlí jinak, než že jdeme vyhrát,“ řekl kapitán Vojtěch Hruban.