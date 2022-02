Pardubice sice nastoupily i s reprezentantem Tomášem Vyoralem, ale ten v týdnu také netrénoval a nastoupil se sebezapřením, když na něm zdravotní potíže byly vidět. I tak ale Východočeši sváděli s mistrem vyrovnanou bitvu.

Ve druhé čtvrtině ale Nymburk výrazně zlepšil obranu a dovolil Pardubicím jen sedm bodů. Díky tomu získal dvouciferný náskok, který na začátku druhé půle narostl až na 17 bodů. Ani to ale Pardubice nepoložilo. Pod taktovkou bývalého nymburského hráče Petra Šafarčíka pomalu dotahovaly, a když se Nymburku přestalo dařit v útoku, tak se dokonce trojkou Waltona s klaksonem třetí čtvrtiny dostaly do vedení.

Nymburk se ale mohl spolehnout na své zkušené hráče. Petr Benda, který v březnu oslaví čtyřicátiny, zaznamenal důležité trefy, skvěle hrál Martin Kříž, který často hrál na své nezvyklé pozici na křídle. Doskakoval, bojoval a hnal spoluhráče za vítězstvím.

Klíčovou roli pak sehrál Colbey Ross, který za vyrovnaného stavu trefil dvě a půl minuty trojku, vzápětí proměnil i nájezd a pětibodový náskok už Nymburk udržel, když koncovku hodně rozkouskoval špatný výkon rozhodčích a neustále dohady.

Kříž se blýskl double doublem 13 bodů a 11 doskoků, navíc vybojoval sedm faulů soupeře. Benda měl 15 bodů, Colbey Ross 14 bodů.

„Teď prožíváme trochu náročnější období, někteří hráči se vrací po zranění, jiní se zranili, do toho zasáhla korona, ale nechci se vymlouvat. Musíme si tím projít. Proto byly v naší hře lepší a horší momenty. Pro třetí čtvrtinu ale není omluva. Ale hlavní je, že jsme našli způsob, jak to utkání dovést do vítězného konce. Když to nejde v útoku, tak musíte odvést lepší práci v obraně a tam jsme po většinu zápasu odváděli dobrou práci. Byla tam velká bojovnost, kterou jsme nahrazovali některé chyby. Zejména Martin kříž odehrál úžasné utkání. V útoku, obraně, hrál na různých pozicích, bojoval,“ vyzdvihl jednotlivce Aleksander Sekulič, trenér Nymburka.

„Neřekl bych, že se nám úvod zápasu nepovedl, ale Pardubice s námi držely krok. Nakonec se nám povedlo poměrně lehce dostat do vedení. Bohužel po přestávce se soupeř bodově dotáhl a utkání se tahalo až do konce. Ukázalo se, že máme na koncovky trochu šikovnější hráče a že se v takových vyrovnaných koncovkách umíme lépe pohybovat,“ zhodnotil utkání nymbursaký borec Martin Kříž.

Zklamání bylo cítit na straně hostujícího mužstva. „Byl to velmi zajímavý a fyzický zápas. Nymburk teď dva týdny nehrál, takže nebyl ve své top formě. Také jim chyběli Harding a Palyza a měli menší útočný talent. Ale na konci to Nymburk uhrál fyzicky a na doskoku. To byl klíčový faktor. Oni měli útočné doskoky, ze kterých pak měli trestné hody,“ řekl k utkání Dino Repeša, trenér Pardubic. „Od nás to byl dobrý výkon, hráli jsme koncentrovaně, jen škoda té druhé čtvrtiny, kdy jsme měli problém se prosadit. také jsme měli potíže na rozehrávce, kde měl Vyoral zdravotní potíže a nemohl hrát na sto procent. Doufám, že se dá dohromady na velmi důležitý středeční zápas s Brnem. Ve druhé půli jsme hráli mnohem více zónu než osobní obranu, také jsme byli agresivnější do koše. Také nám tam padly nějaké střely, proto jsme se dotáhli,“ popisoval důležité momenty utkání kouč Pardubic.

„Na konci jsme si nepohlídali útočný doskok. Nymburk měl v celém zápase více střeleckých pokusů a na konci toho dokázal využít,“ vyorávěl pardubický basketbalista Petr Šafarčík. „Také Martin Kříž ukázal svou nesmírnou platnost a my už neměli na konci sílu s domácími bojovat. Konec prvního poločasu nebyl dobrý, ale já jsem pyšný na náš tým, že jsme to po první dvacetiminutovce nezabalili. Důležité bylo, že všichni pak splnili pokyny, které jsme si o přestávce dali. To je pozitivum, které si ze zápasu musíme vzít. Myslím, že nám tenhle zápas hodně dal. Jen bylo škoda, že Tomáš Vyoral nebyl zcela fit, neodehrál tolik minut. Myslím, že s ním bychom oslabený Nymburk porazili,“ přemýšlel nahlas Šafarčík.

Nymburk - Pardubice 81:75

Nejvíce bodů: Benda 15, Ross 14, Kříž 13, Váňa 11, Hruban 10, Kovář 7, Tůma 6, Routt 4, Gak 1 - Walton 16, Šafarčík 15, Henry 12, Pekárek 10. Fauly: 21:29. TH: 35/22 - 18/12. Trojky: 9:9. Doskoky: 44:38. Ztráty: 14:15. Zisky: 7:5. Asistence: 17:13. Čtvrtiny: 27:26, 17:7, 15:27, 22:15.

David Šváb