„Hlavní bylo, že jsme se nevzdali. I já už si v jednu chvíli myslel, že už to nepůjde otočit. Ale hráči to dokázali. Občas se to ani nedá vysvětlit,“ kroutil po zápase nevěřícně hlavou nymburský trenér Oren Amiel.

První poločas nebyl ze strany českého šampiona dobrý. Tým se zvedl hlavně v závěrečné čtvrtině. „My jsme nehráli dobře, byl jsem hodně naštvaný za to, jak jsme hráli první půli. Soupeř má hodně zvláštní styl hry a bylo těžké pro nás se s ním vyrovnat. Ale bojovali jsme. A na konci máme o bod více a to je to, co se počítá. Tohle ukazuje sílu týmu,“ poukázal na charakter mužstva Amiel. „Oni hráli lépe, ale my jsme vyhráli,“ přidal kouč.

Nymburk už v sedmém zápase po sobě nastřílel devadesát bodů a vylepšil tak rekord Ligy mistrů. „Máme opravdu hodně zbraní. Harding předvedl výkon, jaký jsem od něj viděl na univerzitě, když jsme ho v létě rekrutovali. Známe jeho kvality, je to skórer nejvyšší kvality,“ uznal Amiel. „Ta poslední akce byla tak, jak ji trénujeme,“ těšil se z vítězných dvou bodů trenér vítězného celku.

Čas se hodně krátil, na zakončení měli Nymburští jen čtyři vteřiny. A přišlo. Na konci akce stál úspěšný Dalton, který se díky tomuto koši za dva body stal hrdinou zápasu. Obasohan našel volného Daltona, jemuž postavil clonu Palyza a americký pivot střelou z rohu hřiště zařídil vítězství. „Byla to asi moje první vítězná střela takto v posledních vteřinách zápasu. Je to skvělý pocit,“ jásal po zápase Hayden Dalton. „Je to úžasný pocit. Za tuhle výhru musíme být opravdu rádi, protože to byl pro nás těžký a ne zrovna povedený zápas. Dělali jsme hodně chyb. Ale jako tým jsme zabrali a vyhráli. Já sice trefil tu poslední střelu, ale předtím dali jiné důležité střely Omar (Prewitt) a Paly (Lukáš Palyza). Dali nám tím šanci ještě bojovat o výhru,“ chválil spoluhráče nymburský Dalton.

Nymburk šel do zápasu bez svých dvou nejzkušenějších hráčů Petra Bendy a Vojtěcha Hrubana a v úvodu se zdálo, že mezeru se povědě zacelit. Lukáš Palyza dal rychle pět bodů, velmi dobře do zápasu skočil i dvacetiletý Luboš Kovář.

Ve druhé čtvrtině se ale domácí trápili v útoku, ztráceli míče a nefungoval ani návrat do obrany, čehož soupeř využíval ke snadným bodům. Manko Nymburka tak začalo rychle naskakovat až na čtrnáct bodů.

Ve druhé půli sice Nymburk začal dotahovat. A došlo na drama. V něm měli domácí pevné nervy a urvali vítězství.

Dalton dal poslední a rozhodující koš, ovšem nejlepším střelcem zápasu byl Jerrick Harding, hráč Nymburka, který zatížil konto soupeře osmadvaceti body. „Paradoxně jsme hráli strašně. Byl to náš nejhorší zápas v sezoně. Ale bojovali jsme celý zápas a občas jste za to odměněni. Hayden Dalton trefil velkou střelu. Já se jen snažil být agresivní na koš, jak po mě chtěl trenér i spoluhráči. Neustále mě povzbuzovali, ať dál střílím. Připravovali mi otevřené střely a stavěli mi dobré clony. Při té poslední akci bylo jedno, kdo dostane míč. Hlavní bylo dobře zahrát akci, aby někdo z nás zůstal volný. Byl to Hayden a proměnil. Hlavní ale bylo, že jsme se neustále drželi ve hře a živili tu jiskřičku naděje,“ vyprávěl po zápase neomylný střelec nymburského mužstva.

Nymburk - Sassari 90:89

Nejvíce bodů: Harding 28, Prewitt 17, Dalton 10, Obasohan 9, Kovář a Palyza po 8, Kříž 6, Zimmerman 4 - Gentile 18, Burnell a Bilan po 17, Kruslin 15. Fauly: 19:21. TH: 19/9 - 9/3. Trojky: 11:8. Doskoky: 40:43. Ztráty: 10:13. Čtvrtiny: 25:21, 15:29, 24:20, 26:19.