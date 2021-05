Nymburk je ve finále poosmnácté za sebou. Pouze při první účasti v roce 2003 odešel z finále poražen, když nestačil právě na Opavu a prohrál 3:4 na zápasy. To byl také poslední ze čtyř opavských titulů. Od té doby vládne Nymburk, který neslavil jen loni, kdy bylo play off ligy zrušeno kvůli pandemii a titul se neuděloval.

Po dvou letech se tak bude opět hrát o krále české ligy a Nymburk je znovu jasným favoritem. Vždyť ve finále naposledy prohrál zápas v roce 2011. Od té doby ve finále vyhrál dvacet šest zápasů v řadě včetně dvou proti Opavě v roce 2018. Celkem nad Opavou vyhrál posledních třiadvacet soutěžních zápasů, když naposledy zaváhal v semifinále 2017, kdy jednou s Opavou prohrál.

V této sezoně vyhrál Nymburk všech pět vzájemných zápasů, přičemž nejmenší rozdíl ve skóre byl třináct bodů. Ve čtvrtfinále poháru dokonce doma přehrál Opavu 128:72.

Paradoxem je, že ačkoli Opava je ve finále teprve podruhé za posledních sedmnáct let, více jejích hráčů má zkušenosti z finového série KNBL než hráči Nymburka. V roce 2018 totiž do finále nastoupilo hned osm hráčů současného kádru Opavy, zatímco z nymburského kádru si ve finále zahráli jen Petr Benda, Vojtěch Hruban, Lukáš Palyza, Petr Šafarčík a Martin Kříž, ten však kvůli zranění nyní do série nezasáhne. Pro všechny ostatní hráče Nymburka půjde o premiérový boj o titul.

Na druhou stranu Petra Bendu čeká už třinácté finále a bude útočit na rekordní třináctý titul. Martin Kříž může slavit podeváté a Vojtěch Hruban si může připsat osmý titul.

Jak již bylo řečeno, Nymburk ve finálové sérii nemůže počítat pouze s Martinem Křížem, který prodělal operaci kolene a sezona pro něj skončila. Poslední dny bojoval s angínou Petr Šafarčík, ale na zápasy by měl být připravený.

Finálová série bude živě přenášena na internetové televizi TVCOM a na iVysílání České televize. Druhé poločasy pak poběží živě na ČT Sport mezi přenosy z hokejového mistrovství světa.

Hlasy nymburských hráčů před finále

Vojtěch Hruban (hráč Nymburka): Od posledního finále ligy byla dlouhá pauza, dlouho jsme neměli zápas o titul, jen o pohár, ale ta dlouhodobá soutěž je něco jiného. Je pěkné, že konečně můžeme zakončit sezonu zápasy a ne jako loni, kdy se rozhodovalo od stolu, to nebylo příjemné. Opavě jsem v průběhu sezony věřil nejvíce, že má na finále. Měli tam jedno slabší období, ale jak se posílili o Radovana Kouřila a Petra Bohačíka, tak už pro mě nebyl jiný favorit na finále, jelikož ten tým dobře doplnili. Spíše jsem byl překvapený, že to Kolín s nimi dotáhl na pět zápasů. Sice měli delší sérii, ale teď se hraje na dvě vítězství a určitě se hecnou. Síly už sice doházejí. My jsme čerstvější, o tom žádná, ale oni měli delší sérii, my zas delší sezonu, tak je to fifty fifty. Sezona byla dlouhá a těžká, nebyla žádná sranda ji vlastně třikrát restartovat kvůli karanténám, takže se všichni těšíme, že sezonu ukončíme zápasy o titul. Opava má svůj systém, který hraje dlouhodobě a umí ho do poslední čárky. když se je pokusíme přechytračit, tak to nebude fungovat. Musíme hrát poctivě, pořádně bránit, odběhat to, pak to zvládneme. Oni patří k týmům, který když chytne momentum, nabije se jejich energie, tak najednou je u nich schopný dát trojku skoro každý. Nesmíme jim dovolit dostat se do tohoto laufu, kdy by jeden hráč dal tři střely po sobě a strhl celý tým na střeleckou vlnu.

Petr Benda (hráč Nymburka): Spousta hráčů chce v kariéře vyhrát nějaký titul, sáhnout si na trofej, a je jedno, z jaké je to ligy. Pro každého je to bonus v kariéře, takže může být naše výhoda, že spousta našich kluků to ještě nezažilo a budou mít o to větší motivaci ten titul získat. Play off je specifické, že se hraje na více výher, zatímco finále jen na dvě výhry, ale jsme natolik zkušený tým a máme za sebou těžké zápasy, tak víme, co od finále očekávat. Naší povinností je vyhrát, jako každý rok, takže budeme pod větším tlakem, ale jsme na to zvyklí a nevidím problém, abychom finále ukončili v co nejkratším termínu. Síla Opavy je ve střelbě z dálky, umí vystřelit skoro každý z nich, hodně přebírají v obraně. Ale tento rok jsme proti nim odehráli dobré zápasy, porazili jsme je vždy větším rozdílem, tak si troufám tvrdit, že víme, jak na ně zahrát a doufám, že by nás neměli potrápit. Finálovou účast si Opava určitě zasloužila, skoro celou sezonu se pohybovali na druhém místě. Těším se, že konečně bude sezona něčím ukončená. Minulá sezona byla poznamenaná koronavirem a byla ukončena předčasně. Možnost bojovat o titul nám hodně chyběla. Takže jsme rád, že letos se to podaří dohrát. Už jsme si za celou sezonu zvykly hrát bez diváků, ale když teď přišli a začali bubnovat, tak to pro nás byla obrovská vzpruha. Najednou víme, že to můžeme hrát pro někoho, kdo je u palubovky. Je to jako živá voda.

Jakub Tůma (hráč Nymburka): Já se na finále těším hodně, protože minulý rok mi to uteklo, jelikož se sezona zrušila. Pro Nymburk je to sice už osmnácté finále v řadě, ale pro mě první a doufám, že ne poslední. Naši stěžejní hráči už s finále mají opravdu bohaté zkušenosti a ostatní kluci jsou natolik zkušení, že to problém nebude. Opava byla po základní části druhá, a to finále by mělo tak být, že se utkají první s druhým týmem dlouhodobé části. Kolín s nimi hrál vyrovnanou sérii, ale před finále je dost času, aby Opava nabrala síly na finále. Spíš se na nich může projevit únava z celé sezony, protože většinou její hráči měli větší minutáž než my. Musíme si pohlídat jejich střelbu za tři body. Mají také výborné dva rozehrávače, Kubu Šiřinu a Radovana Kouřila, které se budu snažit přibrzdit i já. Doufám, že naše vzájemné souboje budou klíčové a že to bude zajímavé a vyhecované. Je důležité zvládnout první zápas. Kdybychom vyhráli o hodně bodů, jako třeba ve čtvrtfinále poháru, tak bychom jim určitě sebrali víru v překvapení.

Lukáš Palyza (hráč Nymburka): Mám na kontě tři finále s Nymburkem, jedno s Děčínem. Teď po čtyřech letech znovu. Je to pokaždé čest hrát finále, ale když ho hrajete za Nymburk, tak je to trochu jiný pocit, protože je to povinnost dost se do finále. Ne jako u ostatních týmů, které slaví už ten samotný postup jako velký úspěch. My to bereme jako další zápas, ve kterém chceme potvrdit naší vítěznou šňůru. Zatím play off proplouváme celkem přesvědčivě, tak si to chceme udržet. V ostatních týmech je to nastavené, že největší výhra je dostat se do finále, protože pak už to proti Nymburku bývá jednoznačné a doufám, že to potvrdíme a nenecháme nic náhodě. Cítím z kluků mentální vzpruhu, že je tu poslední série, která vede ke splnění našeho cíle. Bylo trochu cítit, že po jednom z vrcholů v podobě Final 8 Ligy mistrů nebylo pro některé kluky snadné se vrátit do české ligy v semifinále, což ještě není ten vrchol a že museli udělat ten krok zpátky. Teď už tu ten vrchol ale je a nikdo neponechá nic náhodě a dáme do toho maximum. Opava si postup do finále jednoznačně zasloužila. Měla famózní vstup do sezony, pak sice trochu ztratila drajv, jak přišla nadstavba. Měly tam trochu výkonnostní propad asi i ve spojení s karanténou. Ale vzhledem ke zkušenosti kádru, specifickému basketu, který hrají, a tomu, jak jsou silní doma, tak to druhé místo urvali a není pro mě překvapení, že jsou ve finále. V této sezoně jsme moc problémy s Opavou neměli, ale tím bych se nenechal ukolébat. Play off je specifické, mohou být na vítězné vlně, mohou hrát bez tlaku, uvolněně a mohou být velmi nebezpeční. I když výsledky ze vzájemných zápasů byly jednoznačně v náš prospěch, tak je třeba si na ně dát pozor. Pro každého je jen dobře, že už se vrací alespoň částečně fanoušci. Když nám zafandí po akci, zabubnují, tak je to pro nás obrovská vzpruha, což nám dodá něco navíc a mnohem lépe se hraje. Sám na sobě cítím, že s fanoušky mám více energie a necítím tolik únavu. Jsem strašně rád, že to tak je a snad se to bude jen zlepšovat. Snad už ty časy bez diváků jsou pryč.

Luboš Kovář (hráč Nymburka): Těším se na to hrozně moc, protože je to moje první finále. Něco, co jsem si ještě nezkusil. Budou to dva nebo tři velké zápasy, které budou mít velkou energii a bude to hodně napjaté a vyhecované. Opava je nevyzpytatelná. Jsou úplně jiný tým, když hrají doma nebo venku. Když jim začne padat střelba z dálky, tak je hodně těžké s nimi hrát. V tom jim musíme zabránit. Oni umí všichni vystřelit. Všichni se těšíme na zápasy a finále. Máme chuť vítězit, podat co nejlepší výkon a přesvědčivě vyhrát. Opava už je dlouho takhle nahoře. Když v létě obměnili sestavu, tak jsem nečekal, že budou po většinu sezony suverénně druzí, ale rozhodně mě nepřekvapuje, že jsou ve finále.

David Šváb