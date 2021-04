Budou to snadné tři zápasy, nebo bude Sluneta proti? Startuje play off

Poté, co za třicet dva zápasů základní části a nadstavby zaznamenali jedinou porážku, vstupují do čtvrtfinále play off proti Ústí nad Labem jako jasný favorit. Basketbalisté Nymburka v neděli začnou svůj boj o obhajobu titulu v Kooperativa NBL. Sérii na tři vítězné zápasy navíc chtějí ukončit v co nejkratším možném termínu, aby se mohli připravit na Final 8 Ligy mistrů. První dva zápasy série se hrají v neděli od 17 a v pondělí od 20 hodin v Nymburce, do Ústí se série přesune ve čtvrtek.

Basketbalisté nastoupí proti Ústí nad Labem | Foto: Foto: Tomáš Laš