Brňané jsou v tabulce třetí o výhru za druhou Opavou. Od prosincové prohry s Nymburkem nestačili v lize jen na Opavu a v pondělí na Hradec Králové. Nejlepším střelcem je Rashad Madden s průměrem 14,4 bodů na zápas. Momentálně se ale nejvíce daří pivotům Hunteru Mickelsonovi a Šimonovi Puršlovi. Hru tvoří rozehrávači Viktor Půlpán a Roman Marko. Při střelbě z dálky je nejnebezpečnější Richard Bálint.

Zápas se hraje už za nových vládních opatření, které již nevyžadují kontrolu očkování před vstupem. Do haly tak po dlouhé době mohou i fanoušci, kteří se rozhodli neočkovat se. Stále je však třeba nosit respirátor. Vzhledem k reprezentační přestávce půjde o poslední domácí utkání v únoru.

Nymburští hokejisté postoupili do semifinále. I když se druhý zápas nedohrál

„Brno plně respektujeme, zápasy s nimi jsou zajímavé a je třeba se na ně dobře připravit. Jsou v dobré formě i přes poslední porážku s Hradcem. My máme určité problémy s kádrem, ale musíme se s tím vyrovnat a nastoupit k utkání v co nejlepší formě, protože nás čeká opravdu dobrý soupeř. Každý soupeř se proti nám vyhecuje, a když k tomu přidají kvalitu, tak to může být nebezpečné, proto musíme hrát s maximální koncentrací,” uvedl před utkáním Aleksander Sekulič, trenér Nymburka. „Teď se více prosazovali pod košem, ale mají vybalancovaný tým s nebezpečnými střelci. Nemůžeme se soustředit jen na to hlídat si prostor pod košem,“ popsal recept na vítězství nymburský kormidelník.

„Od Brna čekám to co vždy. Že přijedou s myšlenkou porazit nás. Jak znám trenéra, tak se na nás dobře připraví, i když měli teď náročný program. Bude to těžký a vyhrocený zápas. Budou nám hrát do těla, aby se nám to nelíbilo. My ale musíme hrát naší hru,” řekl nymburský basketbalista Luboš Kovář. „Pro ně to bude třetí zápas ve čtyřech dnech, ale jsem si jistý, že proti nám v sobě najdou ještě rezervu a dají do toho každý kousek sil, co jim zbývá. Někdy takto náročný program hráče vyhecuje k lepším výkonům. Doufám, že jim to nebude padat z dálky, jako tomu bylo v posledních zápasech. Víme, kdo jsou v jejich týmu střelci a koho si hlídat. Pak tam mají silné pivoty Puršla a Mickelsona, ale nás pět pivotů v týmu si s nimi dokážeme poradit v obraně jeden na jednoho. Pak bude záležet, jak je odstavíme a pohlídáme si doskok,“ podotkl Kovář.