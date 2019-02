Brno - Utkání nejvyšší soutěže basketbalistů na palubovce Brna dopadlo podle očekávání vítězstvím Nymburka, když se od konce první čtvrtiny pohyboval rozdíl po drtivou většinu času nad deseti body. Konečné skóre se zastavilo na číslech 70:91. Nymburk je stále stoprocentní.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Daniel Seifert

„Veni vidi vici“, tak by se dala volně přeložit do latiny slova hostujícího trenéra Orena Amiela na tiskovce po utkání s Brnem a dodal to, co mu před každým ligovým zápasem vytane na mysl: „Dohráli jsme bez zranění, což je pro nás důležité, protože máme asi tisíc zápasů.“

I jeho protějšek trenéra Chougaze potěšil průběh utkání: „Celkově jsem spokojen, protože hráči se snažili bojovat do konce. Jsem rád, že si hráči věří a že věří týmu.“

Brno hrálo sympatičtější basketbal než Pardubice v minulém utkání ve čtvrtek. Nejenže domácí dopadli daleko lépe, ale utkání muselo bavit i všechny diváky v zaplněné hale.

Na konečném skóre se projevily především útočné doskoky. Za celý zápas jich dokázali nymburští basketbalisté nastřádat třiadvacet a díky tomu měli o sedmnáct střel z pole více než domácí. V úspěšnosti střelby se oba týmy mnoho nelišily a procenta zůstala pod padesátkou.

Nabitý týden čeká opět basketbalisty Nymburka, hned třikrát se představí na domácí palubovce. V úterý 22. ledna hostí v Champions League Hapoel Bank Yahav Jerusalem BC (18:30), ve čtvrtek přivítají v Českém poháru v derby Kolín (18:30) a v sobotu v lize Děčín (17:00). Uděláte si čas na pěkný basket? (tl)



Brno – Nymburk 70:91



Body: Geiger 30, Keely 18, Stegbauer 9, Roby 5, Kozina a Nehyba 3 a Kereselidze 2 – Hruban 20, Wright 15, Davis 14, Bohačík 11, Myers 7, Benda a Peterka 6, Pumprla 5, Kříž 4, Vyoral 2, Lawrence 1.

Trojky: 26/9 – 26/6. TH: 20/13 – 25/17. Doskoky: 32:54. Fauly: 23:23. Čtvrtiny: 12:22, 20:21, 20:28, 19:20.