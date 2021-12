Ve třetí čtvrtině pak po nich převzal taktovku Jerrick Harding, který v této desetiminutovce dal 13 ze svých 18 bodů. Především ale Nymburk začal mnohem lépe bránit. Vytvořil na Brno tlak a do poslední čtvrtiny šel už s náskokem 14 bodů.

Brno se však nevzdalo a tři minuty před koncem snížilo na rozdíl šesti bodů. Pak ale Petr Benda s Colbeym Rossem definitivně zápas rozhodli.

Nymburk těžil hodně z bodů z rychlých protiútoků a po ztrátách soupeře a také ze silnější lavičky, která tu brněnskou přehrála 31:4. Celkem 10 hráčů v součtu obou týmů dosáhlo na dvouciferný počet bodů. Na straně Brna si připsal double double Hunter Mickelson s 15 body a 12 doskoky.

„V první půli nebyla naše obrana na dobré úrovni. To jsme pak zlepšili ve druhé půli a to byl klíč k vítězství. Není ale omluva pro to, jak jsme bránili v první půli. Nebyli jsme připraveni fyzicky čelit jejich nájezdům a doskokům. Jen jsme si přišli zahrát. Do druhé půle jsme se snažili jejich nájezdy do koše zastavit, přibrzdit jejich rychlý přechod do útoku. A to byl klíč k úspěchu. Musíme si to zanalyzovat a poučit se z toho, protože není možné takto hrát zvláště teď, když hrajeme velmi důležité zápasy. Vojta je naše největší zbraň a to, jak hrál v obraně i v útoku na konci první půle nám hodně pomohlo. Tím, jak umí střílet a také najíždět, je velmi nebezpečný a dělá problémy všem,“ chválil kapitána Hrubana nymburský trenér Aleksander Sekulič.

„Nehráli jsme dobře v obraně ani v útoku. Soupeř nás předčil v agresivitě, což se nám málokdy stává. Nějak jsme se do toho nemohli dostat. Trenér určitě udělá rozbor a podíváme se na ten zápas znovu, protože to byl od nás jeden z těch horších zápasů. Bylo tam pár světlých momentů na konci poločasu a ve třetí i čtvrté čtvrtině, ale to nestačí,“ komentoval dění na hřišti Petr Benda, zkušený hráč Nymburka. „Když jsme byli dole, tak jsme potřebovali soupeře dostat pod tlak agresivitou v obraně. Vždy, když jsme jim nedali nic snadného, tak jsme byli před nimi. Pokud bychom byli agresivní celý zápas, tak bychom klidně mohli vyhrát o třicet bodů, ale místo toho vždy šla koncentrace dolů a nechali jsme soupeře hrát. A je to tým z vrchu tabulky, nejsou to žádní nazdárci, které můžeme nechat hrát. Docela mě mrzí, že jsme nepředvedli lepší výkon, protože za týden nás čeká v Lize mistrů ještě mnohem kvalitnější soupeř,“ má jasno Benda.

„V první řadě chci pogratulovat Nymburku. Ukazuje nesmírnou kvalitu. Když se podíváme na body lavičky, vždy domácí najdou nějakého reprezentanta nebo kvalitního zahraničního hráče. My jsme do Nymburka přijeli soustředění a se sebevědomím. To kvituji především u našich mladších hráčů, kteří hráli bez zbytečného respektu. Naše hra byla elastická, uhlazená a to pak můžete hrát s Nymburkem otevřenou partii. Zápas rozhodla třetí čtvrtina a sedm útočných doskoků Nymburka v této části utkání,“ vyprávěl brněnský kouč Lubomír Růžička. „Já jsem rád, že moje družstvo ukázalo charakter a za stavu mínus patnáct jsme otočili vývoj utkání a šli na mínus šest. Už delší dobu ukazujeme dobrou výkonnost. My jsme před sezonou netrénovali kompletní a do plného stavu jsme se dostali až 20. října, odkdy trénujeme všichni. Pokud budeme zdraví, budeme v dobrých výkonech pokračovat,“ uvedl Růžička.

„Jsem rád za výkon, který jsme zde předvedli i přes absenci Romana Marka a Krakyho, který jede tak na půl. Myslím si, že rozhodně máme na čem stavět, protože takový výkon nás může odrazit dál. Pokud se takového stylu hry budeme držet, můžeme být hodně úspěšní. Je pozitivní, že se i mladší hráči dokázali chopit příležitosti, kterou jim zdravotní stav jejich spoluhráčů nabízel,” řekl po utkání Viktor Půlpán, hráč Brna. „Na konci jsme ztráceli pět bodů a věřili jsme si, že kdyby nám padla nějaká střela a pohlídali jsme si doskok, mohlo to být ještě vyrovnanější a zajímavější. Bohužel domácí ukázali sílu na útočném doskoku, kde nás potrestali několika body a to jim zase pomohlo vybudovat náskok zpátky,“ dodal Půlpán.

Nymburk - Basket Brno 88:76

Nejvíce bodů: Hruban a Harding po 18, Ross 15, Palyza 14, Benda 11, Rivers 5, Váňa, Kovář a Kříž po 2, Tůma 1 - Puršl 16, Madden, Půlpán a Mickelson po 15, Bálint 11. Fauly: 21:17. TH: 8/5 - 17/12. Trojky: 11:4. Doskoky: 45:41. Ztráty: 7:13. Zisky: 8:3. Asistence: 17:14. Čtvrtiny: 21:26, 27:20, 25:13, 15:17.