Basketbalisté Nymburka se opět ujali vedení ve čtvrtfinále Kooperativa NBL nad USK Praha. Do třetího utkání na hřišti soupeře vletěli s velkou bojovností a vytvořili si vedení až o 23 bodů. V závěru sice Pražané duel zdramatizovali, ale Nymburk si pohlídal výhru 84:77 a vede v sérii 2:1 na zápasy. Eric Lockett k výhře přispěl 21 body, 9 doskoky a 6 asistencemi. Čtvrtý zápas se hraje opět na Folimance hned v pátek od 18 hodin.

Z basketbalového utkání play off Kooperativa NBL Nymburk - USK Praha (83:86) | Foto: Tomáš Laš

Po domácí porážce nechtěl Nymburk dovolit další zaváhání a od začátku ukazoval, že si přijel pro vítězství. Hráči skákali po míči na zem a předváděli velkou bojovnost. Na přelomu první a druhé čtvrtiny pak čtrnáctibodovou šňůrou získal vedení 29:15 a držel zápas ve své režii.

USK ale znovu ukazovalo, že je týmem, který se nikdy nevzdává, zvláště když se hostům příliš nedařila střelba z dálky. Náskok Nymburka se tak držel kolem deseti bodů. Vydařená akce v posledních čtyřech vteřinách poločasu zakončená trojkou Jimmyho Boeheima přinesla dvanáctibodové vedení na poločasovou přestávku.

Když pak Nymburk vletěl i do druhé půle pod taktovkou velmi aktivně hrajícího Locketta, narostl náskok hostů postupně až na 23 bodů. Jenže podobně jako ve druhém utkání Nymburk v poslední čtvrtině vypadl z role a dovolil USK se vrátit do hry, když za více než šest minut hry dal jediný bod.

Důležitý koš s faulem dal dvě minuty před koncem Lockett a USK už pak snížilo jen na rozdíl pěti bodů. Výhru už ale Nymburk kontroloval.

USK si hodně pomohlo body z druhých šancí, když po útočných doskocích dalo 21 bodů. Obrana Nymburka ale dovolila domácím úspěšnost střelby jen 33 procent.

„Tři čtvrtiny se hodnotí dobře. Přijeli jsme koncentrovaní, tak jak jsme byli ten první zápas. Odvedli jsme velice solidní práci na stěžejních hráčích. Poslední čtvrtina ještě dvě tři minuty vypadala solidně. Pak ale jako bychom o pět, deset procent polevili, ztratili koncentraci. Nepostrašili jsme hráče při střelách, nešli jsme tam, nevrátili jsme se pořádně a hned to bylo vidět. Ten náskok šel dolů. I když si myslím, že ten závěr byl kontrolovaný,“ hodnotil utkání nymburský trenér Ladislav Sokolovský.

Bídné čtyři jarní body Bohemii neděsí. Věříme v nastolené cestě, říká Kubánek

„Zápas se vyvíjel tři čtvrtiny tak, jak bychom si představovali. Nesl se duchu, že jsme se chtěli poučit z toho druhého zápasu, kde jsme samozřejmě zjistili, čeho je USK schopno. Mrzí nás ten vstup do čtvrté čtvrtiny, kde jsme nedostatečně v útoku pohybovali balonem, naopak v obraně jsme nepoužili týmové fauly. Z toho pramenily jednoduché koše na to, že je to play off. Z té pětiminutovky je třeba se poučit, protože jsme viděli, co je schopno to způsobit v koncovce. Toho bychom se chtěli v zápase, kde vedeme už o dvacet bodů, vyvarovat,“ uvedl Lukáš Palyza, hráč Nymburka.

„V první řadě jsem opravdu rád za tu bojovnost ve druhém poločase hlavně kvůli fanouškům, kteří si za to povzbuzování zasloužili vidět. Ale rád bych řekl, že právě bojovnost a úsilí, které jsme vynaložili ve druhém poločase, je jediný způsob, jak soupeři můžeme konkurovat, popřípadě vyhrát další zápas. To, že to dokážeme, jsme už jednou předvedli. Průměrný výkon, který jsme podali v prvním poločase nám nepřinese nic jiného, než prohru o dvacet bodů a více.,” řekl po zápase domácí kouč Francesco Tabellini.

„Do zápasu jsme vstoupili v pohodě. Snažili jsme se s Nymburkem držet krok. Protože jsme věděli, že když jsme je u nich porazili, přijedou s větší energií a budou to chtít vrátit. To se nám v rámci možností povedlo. Na konci druhé čtvrtiny nám to trochu ujelo a Boeheim tam dával trojku a šli na plus dvanáct. Nechytli jsme začátek třetí čtvrtiny, kde odskočili, ale ve čtvrté čtvrtině jsme zase ukázali, že nejenže můžeme s Nymburkem hrát, ale že ho můžeme i porazit,“ podotkl Ondřej Švec, hráč USK Praha.

USK Praha - Nymburk 77:84 (15:22, 17:22, 21:30, 24:10)

Nejvíce bodů: Samoura 15, Švec 14, Pipes 12 - Lockett 21, Boeheim 10, Palyza a Kříž po 9, Sehnal 8, Rylich 7, Watson a Benda po 6, Gilyard 4, Kovář a Autrey po 2. Fauly: 22:28. TH: 32/23 - 27/18. Trojky: 9:8. Doskoky: 45:45. Ztráty: 11:15. Zisky: 7:3. Asistence: 12:22. Stav série: 1:2.

David Šváb