Nymburk /ROZHOVOR/ – Pražská hala Královka viděla na závěr velice úspěšného basketbalového kalendářního roku 2018 tradiční basketbalovou show. Mladé pušky si nakonec vystřílely výhru 136:135 a nymburský borec Jaromír Bohačík získal ty vysněné hodinky.

Jaromír Bohačík | Foto: Deník / Vladimír Malinovský

Jak jste si basketbalové odpoledne užil?

Proč si to neužít, když přišla plná hala, bylo to stejné, jako když hrála letos reprezentace. Jsem rád, že lidi přišli i 30. prosince a taky jsem se poprvé v životě viděl na LED-boardech a na plakátech. Cítil jsem se pyšný (smích). Chtěli jsme s přítelkyní udělat pár fotek z auta právě těch plakátů, ale asi jezdím moc rychle, všechny jsou rozmazaný (smích).

Jak se vám líbil koncept výběru týmu kapitány?

Pro mě to bylo fajn, byl jsem totiž v hlavní roli (smích). My jsme to s Lukášem vybírali při reprezentačním srazu a když si třeba Paly vybral Pampiho, říkal jsem si, tak to já taky musím vybrat nějakého obránce. Možná by bylo ještě lepší, kdybychom vybírali celou dvanáctku, ale takovou moc nám asi organizátoři dát nechtěli. Musím uznat, že trenér Sanders mě skvěle doplnil!

Troufal byste si tedy na celou dvanáctku?

Spíš proto, že jsem mohl vybrat jen čtyři hráče, a když jsem někoho zvolil, říkal jsem si, že bych tam mohl dát ještě toho nebo toho. Fakt to nebylo snadné.

Jak je možné, že jste si nevybral MVP zápasu Dunanse?

My když jsme hráli v Prostějově, byl zraněný a člověk si více pamatuje schopnosti protihráčů, když je vidí na hřišti. Říkám upřímně, docela mě překvapil. Ukázal se v dobrém světle a kouč Sanders měl šťastnou ruku.

Kdy jste změnili přístup k zápasu, abyste ho nakonec vyhráli?

Tak dvě a půl minuty před koncem se začalo daleko více bránit. Docela by mě zajímalo, jak by zápas dopadl, kdyby se hrálo s obranami naplno. Není snadné nastavit způsob hry, aby člověk lidi pobavil, a zároveň chce vyhrát a ještě aby fanoušci viděli i trochu „normální“ basket.

Hodně jste chtěli vyhrát?

Minule nám nastřílel Robinson z Mazáků asi čtyřicet bodů a pak jsem taky slyšel, že Mladé pušky vyhráli jen jednou.… Proto jsem si říkal, že letos už by to chtělo.

Asi i ty hodinky vás lákaly, že?

Určitě (smích).

Změní se teď váš přístup k nedochvilnosti?

Jasně, určitě si je párkrát na sebe vezmu (smích).

Bavily vás doprovodné soutěže?

Byly dobré. Soutěž jedna na jedna je příjemné koření zápasu. Možná se zdálo, že na to aktéři kašlou, ale ono to tak není. Jak člověk musí hrát pořád jedna na jedna, jak je neustále v kontaktu, není oddech ani při přeběhu k trojce a ještě musí všechno doskakovat. To fakt není legrace. Pokaždé, když se po tom svém souboji vrátili sednout vedle mě, byli hodně vyplivnutí.

Výsledky dovednostních soutěží

Basketking 3-Point Shoot-out

1. Donovan Jackson 20+22

2. Lukáš Palyza 17+19

3. Devonte Wallace 16

4. Lamb Autrey 14

5. Lukáš Palek 12

6. Milan Stanojevic 10

Kooperativa Faktor 1on1 Challenge

Kvalifikace:

Bryce Canda vs. Anthony Walton 1:3

Sean O´Brien vs. Donovan Jackson 0:3

Klint Carlson vs. Davell Roby 4:2

Javonte Douglas vs. Devante Wallace 3:1

Semifinále:

Anthony Walton vs. Donovan Jackson 2:4

Klint Carlson vs. Javonte Douglas 1:4

Finále:

Donovan Jackson vs. Javonte Douglas 0:4

Nilfisk Slam Dunk Contest

1. Thomas Dunans 45+45+48+50

2. Brandon Boggs 37+48+49+46

3. Anthony Walton 37+40

4. Charles Aiken 32+39

Tomáš Laš