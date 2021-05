Nymburk šel do zápasu bez zraněného Martina Kříže a také Stephena Zimmermana, kterého v den zápasu skolily menší zdravotní potíže. Poprvé od září se v hledišti objevilo alespoň sto fanoušků, kterým umožnila vstup výjimka pro partnery klubu, mezi které patří sponzoři a permanentkáři. Zápas měl najednou úplně jinou atmosféru a emoce, což se přeneslo i na hřiště.

Od začátku to mezi oběma týmy jiskřilo a ze soubojů se neuhýbalo. Občas došlo i na nějaké to pošťouchnutí a technické chyby za protesty. Šlo prostě o play off bitvu.

„Bylo to opravdové play off utkání. Víme, že Brno hraje tvrdě a do těla a to respektujeme a jsme na to připraveni. Když jsme pak trochu utáhli obranu, najednou šlo vše snadněji. A i když jsem měli střelecky špatný večer, tak jsme stejně byli schopni zápas zvládnout a vyhrát,“ těšilo nymburského kormidelníka Orena Amiela,

V brněnském dresu v první čtvrtině zazářil třemi trojkami mladý Jakub Nečas a Brno dokonce vedlo. Jenže na začátku druhé čtvrtiny dal dva rychlé koše Lukáš Palyza, přidali se Luboš Kovář s Jerrickem Hardingem a rázem z toho po šňůře 12:2 bylo dvouciferné vedení Nymburka. Když pak kvůli zranění odstoupili Puršl a Půlpán, a Harding trefil trojku, vedl Nymburk už o šestnáct bodů.

Šňůra 8:0 na začátku druhé půle sice dostala Brno opět na dostřel šesti bodů, ale pak si vzal slovo Harding, který dal devět domácích bodů za sebou a znovu uklidnil favorita. Definitivně pak rozhodl Obasohan, který dal v poslední čtvrtině deset bodů za sebou a Nymburk odskočil na rozdíl dvaceti bodů.

„Mrzí mě zranění Viktora a Šimona, což ovlivnilo druhou čtvrtinu. Když odejdou takto stěžejní hráči, tak najednou hrajete s klukama, kteří toho v play off tolik neodehráli. A to neříkám jako alibi, ale jako fakt. Po první čtvrtině jsme vedli, a pak jsme dostali šňůru 0:9, poločas minus třimáct. Pak jsme se vzchopili, vyhráli jsme třetí čtvrtku, ale pak rozhodla širší rotace soupeře, v čemž se projevila ta naše zranění. Já už pak myslel hlavně na druhý zápas a chtěl jsem pošetřit některé hráče. Budeme se snažit udělat zápas lepší než byl tento,“ vyprávěl Lubomír Růžička, kouč Brna.

Nymburk - Basket Brno 85:64

Nejvíce bodů: Obasohan 17, Harding 16, Hruban 14, Prewitt 12, Palyza 9, Benda a Kovář po 5, Dalton 3, Tůma a Šafarčík po 2 - Georgiev 15, Blake 11, Nečas 9, Farský 7. Fauly: 19:25. TH: 24/13 - 19/11. Trojky: 10:7. Doskoky: 52:44. Ztráty: 10:21. Zisky: 6:7. Asistence: 17:12. Čtvrtiny: 20:22, 26:11, 17:18, 22:13.

Vladimír Malinovský

David šváb