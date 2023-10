/FOTOGALERIE/ Přes dvě tisícovky diváků se přišlo podívat na basketbalový šlágr mezi Opavou a Nymburkem. Úřadující mistr do zápasu výborně vstoupil, jenomže Středočeši se rychle zvedli a výsledek otočili. Nakonec si ze slezské metropole odvezli vítězství 98:85.

BK Opava - Nymburk | Foto: Deník/Petr Widenka

Opava začala skvěle. Během chvilky vedli 15:5 ale radost netrvala dlouho. „Měli jsme výborný vstup do utkání. I když víme, že formu nemáme, tak kluci hráli s velkou bojovností a nadšením,“ řekl na úvod opavský trenér Petr Czudek. „Vytvořili jsme si desetibodový náskok. Soupeř ale ukázal, že má formu a náskok ještě během první čtvrtiny vymazal,“ pokračoval kouč BK Opava.

Ve druhé čtvrtině si vypracovali Středočeši jedenáctibodové vedení. „Druhá čtvrtina byla v režii soupeře. Trefil velké procento trojek, neminul trestný hod, což se o nás říci nedalo. Z naší strany to byl pak utrápený výkon,“ konstatoval Petr Czudek a dodal: „Klukům nemohu upřít snahu a bojovnost. Na Nymburk to bohužel nestačí. Máme teď na to, abychom popracovali. Forma nepřijde, jako vánoční dárek ale věřím, že se nakopneme, náš tým má charakter.“

„Oni začali dobře, padalo jim, ale pak jsme zatáhli obranu, dali jsme body z protiútoků a šli jsme do vedení. Věděli jsme, že Opava ve druhé půli nic nezabalí. Jsem rád, jak jsme to zvládli a dovedli to k vítězství," těšilo kapitána nymburského týmu Martina Kříže. „Hodně se soustředíme na obranu, takže dostat 85 bodů není podle našich představ, ale zase si umíme vyhovět v útoku a těší mě, že jsme zas dali skoro stovku. Hlavní je, jak tým zareagoval na ty dvě porážky, kdy jsme hlavou létali trochu ve hvězdách. Teď věřím, že nám nic takového nehrozí, jsme soustředění, všichni si uvědomili, že nic nepřijde samo a že do každého zápasu musíme jít na sto procent," přidal Kříž.

„Tým předvedl velmi dobrý výkon. Ukázali jsme, že máme mnoho dobrých hráčů. Vždy, když někdo chybí, ostatní to vezmou za něj a vystoupí. Je vidět, že hráči věří tomu, že více záleží na tom jménu, které je vepředu na dresu, než na tom jménu, které mají na zádech. Vždy je hlavní tým a všichni za něj bojují. Byl to velmi vyspělý výkon," chválil své mužstvo nymburský trenér Francesco Tabellini.

BK Opava - ERA Basketball Nymburk 85:98 (25:24, 44:55, 59:77)



Body: Šiřina 20, Puršl 18, Slavik 16, Pecháček 9, Švandrlík 6, Farský 5, Kouřil 5, Mokráň 3, Gniadek 2, Jurečka 1 - Bohačík 24, Kříž 18, Svejcar 15, Mathon 13, Sehnal 9, Collins 7, Bell III 4, Tůma 3, Rylich 3, Kovář 2. Rozhodčí: Vyklický, Vošahlík, Dombrovský. TH: 22/30:25/32. Dvojky: 28/63:31/61. Trojky: 7/30:11/24. Doskoky: 34:38. Fauly: 31:31. Diváci: 2380.