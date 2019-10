Začínáte třináctou sezonu v dresu Nymburka. Je pro vás něčím jiná?

Moc ne, většinou se tým každý rok mění podobně jako letos. Je trochu rozdíl ve věkovém složení kádru, protože přišli hodně mladí kluci a omladil se tým. Ale změny byly vždy.

Jak na vás působí nový tým?

Jsem zatím nadšený. Zahraniční kluci plní vše, co se po nich chce. Vypadá to, že sami sobě chtějí něco dokázat a chtějí prorazit. Makají na sobě i mimo trénink a to je hodně důležité. Bylo tu už pár hráčů, na kterých jsme viděli, že si přišli odtrénovat jen to svoje a moc se o víc nezajímali. Tito kluci se ale zajímají o dění v klubu, jak co funguje, a ptají se nás i na kulturu v Česku.

Promítá se ta mladost týmu i na vás?

Jasně, že nechci vlát dva tři metry za ostatními. Takže se s nimi snažím držet krok. Doufám, že ještě nejsem tak pomalý. Věřím, že až budu pomalý, tak mi to někdo řekne a sám si to uvědomím, protože pak bych v tomto týmu neměl co dělat. Snažím se sám na sobě pracovat, abych si rychlost udržel. Rok od roku je to těžší, ale přes léto mám díky absenci v reprezentaci hodně času na vlastní přípravu a to mi hodně pomáhá.

Je pro vás novou motivací i americký pivot Zach Hankins, který do hry dává hodně energie? Souboje s ním pod košem jsou asi hodně zajímavé, že?

Snažím se soutěžit v každém tréninku a jet naplno, abych se co nejvíce přiblížil zápasovému rytmu. Jdeme do sebe se Zachem docela dost, ale to je dobře, abychom se připravili na zápas. Zach vypadá docela dobře. Má velmi dobrý cit pro zakončení z blízkosti koše. Možná by ještě mohl zapracovat na střelbě z dálky, ale je ještě mladý a má na to čas. Atletický je, není líný běhat do protiútoků. Do našeho týmu se opravdu hodí.

Kompletní tým trénuje pohromadě jen krátce. Je to komplikace?

Samozřejmě to je komplikace, když se kluci z reprezentace připojili až dva týdny před startem sezony. My se samozřejmě známe dlouho, ale noví kluci neznají kluky, co byli v reprezentaci. Občas to bylo v přípravných zápasech vidět, že o sobě ještě tolik nevíme. Ale chce to čas a věřím, že do startu Ligy mistrů už budeme více sehraní.

Je na klucích z reprezentace vidět, že si přivezli euforii po šestém místě na mistrovství světa?

Určitě, ale také si přivezli únavu. Mají za sebou už nějakých šestnáct zápasů včetně přípravy. Jsou unavenější, ale přijeli s daleko větším sebevědomím. Věřím, že nás sebevědomím nakazí a projeví se to v sezoně.

Jak jste mistrovství světa prožíval jako bývalý reprezentant?

Díval jsem se na každý zápas. V týmu jsem dříve byl, s hráči jsem hrával. Je to obrovský úspěch. Vím, že tým je kvalitní, ale upřímně jsem nečekal, že kluci skončí takhle vysoko. Je vidět, že mohou hrát s každým. Po skupině jim stouplo sebevědomí a pak už neměli co ztratit. Vůlí i formou si to umístění zasloužili. Možná mohli pomýšlet i na ještě lepší výsledek.

Dá se říci, že v Nymburce byste mohli v nové sezoně hrát podobný basketbal jako národní tým?

Já doufám, že ještě lepší. Pokud budeme hrát podobnou hru jako v předchozích sezonách, tak s tímto týmem můžeme pomýšlet hodně vysoko a to nejen v české lize, ale i v Lize mistrů. Jsem přesvědčený, že budeme silnější než loni v rychlém přechodu do útoku a v řešení útočných situací. Bude o nás hodně slyšet i v Evropě.

Je dobře, že před startem Ligy mistrů jsou tři ligové duely na sehrání?

Pro nás, co jsme nebyli v nároďáku, je to důležité, že před LM budeme mít nějaké zápasy. Já hrál oficiální zápas naposledy před třemi měsíci a dostat se do zápasového rytmu je obtížné. Pro reprezentanty je to zas důležité z pohledu souhry s celým týmem.

Jak vidíte rozložení sil ve skupině Ligy mistrů v konkurenci Tenerife, Bambergu, Rigy, Perisperi, Gaziantepu, Nižného Novgorodu a Mornaru?

Týmy jsou ohromně vyrovnané. Úroveň celé soutěže hodně vzrostla. Nejsou tam vyloženě slabí soupeři. Bude záležet na momentální formě, protože o ty čtyři postupová místa se může poprat kdokoli. Papírový favorit je Tenerife, pak Bamberg. Ale to jen na papíře. Tyto předpoklady se většinou mažou. Nikdo nemá jistý postup.

Jak je důležité začít Ligu mistrů dvěma zápasy doma?

Výhoda to bude, jen když oba zápasy vyhrajeme. Když prohrajeme, tak to bude horší. Ale pro mě osobně je lepší začít doma, kde se můžeme odrazit při podpoře našich fanoušků. A věřím, že začneme ve vítězném rytmu. Ten je třeba chytit už teď v pátek proti Pardubicím.

Věříte, že se v návštěvnosti projeví euforie z MS?

Moje přání je, aby lidi přišli. Samozřejmě je komplikace pro nymburské fanoušky, že Ligu mistrů musíme hrát v Praze. Už v minulé sezoně ale byla hala Královka docela zaplněná. A pro nás je důležité, aby lidi přišli a podporovali nás, protože pak se hraje mnohem lépe. Rozhodně nechceme hrát před poloprázdnou tribunou.

