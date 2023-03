Basketbalisté Nymburka v 10. kole nadstavby Kooperativa NBL vyhráli doma nad Děčínem 87:73 a nadále se perou s Brnem o první místo v tabulce, naopak Děčín se po porážce od vedoucí dvojice vzdálil už na rozdíl tří porážek. Nymburk zápas překlopil na svou stranu ve druhé čtvrtině, kdy trefil pět trojek v řadě Evan Gilyard. Nová posila Nymburka byla nakonec nejlepším střelcem zápasu s 20 body.

Z basketbalového utkání nadstavby Kooperativa NBL Nymburk - Děčín (87:73) | Foto: Tomáš Laš

Děčín posilněný výhrou v poháru a v derby s Ústím začal sebevědomě a proměňoval i těžké střely. V první čtvrtině tak vedl už o devět bodů. Pak se na něm ale začala projevovat únava a menší rotace při absenci Matěje Svobody a Martina Macha. Naopak Nymburk svou hru zlepšoval a ještě do poločasu získal zápas pod svou kontrolu.

Hodně tomu pomohl Gilyard, který během tří minut trefil pět trojek a navýšil vedení, které předtím zařídil dvěma trojkami Eric Lockett. Celkem tak dal Nymburk ve druhé čtvrtině osm ze svých 13 trojek.

Nymburk měl také převahu na doskoku a pod košem a už nedal Děčínu šanci na zvrat v zápase a zkušeně si hlídal vítězství. V závěru pak výhru pečetil Petr Benda dvěma střelami z dálky a mohl si tak naplno užít ovace fanoušků, kteří s ním přišli oslavit jeho 41. narozeniny.

„Klíčem k výhře bylo, že se nám podařilo nalít sebedůvěru do týmu. Na počátku jsme vypadali trochu méně sebevědomě. Možná nás trochu ovlivňoval respekt vůči Děčínu, který aktuálně hraje ve skvělé formě a je to vítěz Českého poháru. Druhá čtvrtina hodně pomohla. Tým trefil nějaké trojky a dostali jsme se před Děčín, to nás malinko uklidnilo. Stejně to byla bitva, protože Děčín se nevzdává,“ uvedl Pavel Budínský, asistent trenéra Nymburka.

„Hodně jsme se semkli a hráli jsme jako tým, což nám přineslo výhru,” měl radost nymburský basketbalista Evan Gilyard. „Dát pět trojek v řadě pro mě zas tak speciální není. Jsem hodně sebevědomý, co se týče střelby, tak mě spíše překvapuje, když se mi střelecky nedaří. Na tohle jsem zvyklý. Ale já se hlavně snažím hrát tak, abych pomohl týmu k výhře. Jsem také hodně překvapený, když mě soupeř nechá volného a mohu v klidu vystřelit. Přijde mi bláznivé, když někdo ode mě vypomáhá někde jinde a nechá mě volného. Ale to je jejich chyba. Já si alespoň mohu dát koš. Já se vždy hrou bavím, proto se tolik směju. Basketbal je moje láska a moje vášeň,” rozpovídal se nejlepší střelec zápasu.

„Našel jsem jedno pozitivum na zápase. První čtvrtinu jsme vyhráli o sedm bodů a to se nám v Nymburce ještě nepovedlo. Ve druhé čtvrtině se Nymburk vrátil do hry, pomohl Gilyard, který ukázal, že je výborný střelec. My jsme trochu věděli, co od něho můžeme čekat, ale on ukázal ještě o trochu lepší střeleckou úroveň než v Brně. Ve druhé čtvrtině jsme ho neuhlídali,“ přiznal kouč hostujícího celku Tomáš Grepl. „Až ve druhém poločase jsme na něm odvedli trochu lepší obrannou práci. Jakmile ale byli domácí plus deset, neměli jsme sílu se vrátit. Možná se trochu projevila únava z náročného programu,“ přidal Grepl.

„Po minulém týdnu, kdy jsme měli v poháru dva zápasy a pak hned derby s Ústím nás toho samozřejmě více bolí a někteří hráči ani nemohli nastoupit, ale to není omluva. Je třeba ocenit Nymburk, který odehrál dobrý zápas. Měl svůj plán, přeskákal nás na doskoku a vyhrál. Já osobně byl dost unavený, ale jak říkám, já nemám rád tyhle omluvy. Nymburk byl prostě lepší než my,“ hodnotil utkání děčínský hráč Ty Nichols.

Nymburk - Děčín 87:73 (17:24, 32:18, 21:16, 17:15)

Nejvíce bodů: Gilyard 20, Watson 15, Lockett 14, Kovář 12, Benda 9, Sehnal a Rylich po 5, Palyza 4, Kříž 2, Boeheim 1 - Nichols 18, Pomikálek 15, Walton 14. Fauly: 26:25. TH: 31/20 - 28/18. Trojky: 13:9. Doskoky: 45:35. Ztráty: 13:12. Zisky: 9:7. Asistence: 22:16.

