Nymburk se po postupu ve čtvrtfinále přes Ústí nad Labem minulý týden zúčastnil Final 8 Ligy mistrů, kde však ve čtvrtfinále nestačil na pozdějšího finalistu Pinar Karsiyaka, ačkoli měl ambice bojovat o medaile. Zklamání ale nyní musí hráči hodit za hlavu a plně se soustředit na českou ligu a boj o sedmnáctý český titul v řadě za sebou. „Na Final 8 se jen tak lehce nezapomene, ale už je to za námi a teď se musíme soustředit na jeden z nejdůležitějších cílů, kterým je vyhrát českou ligu. Teď je třeba se zvednout a zvládnout semifinále,“ je si vědom nejzkušenější z nymburské party Petr Benda.

Jeho slova podpořil i jeden z trenérů. „Je třeba už nemyslet na Final 8 Ligy mistrů a plně se soustředit na to, abychom splnili náš hlavní cíl, kterým je zisk titulu a kvalifikace do příští sezony Ligy mistrů?ů má jasno Aleksander Sekulič, asistent trenéra Nymburka.

To Brno se do semifinále ligy dostalo poprvé od roku 2007, čímž si splnilo svůj hlavní cíl. Teď tak může hrát uvolněně a pokusit se překvapit. V sezoně se mu dvakrát povedlo v základní části dostat Nymburk do úzkých, když v Nymburce prohrálo jen o deset bodů a v Brně dokonce jen o devět bodů. Až v nadstavbě byl rozdíl ve skóre výraznější, když Nymburk vyhrál 98:82 a 101:82. „Je dobře, že se basket v Brně vrátil do bojů o medaile. Město si to zaslouží a je dobře, že to tam někdo takto pozvedl. Doufám, že to nebude jen krátkodobé, ale že to potrvá více let. S Brnem jsme v sezoně odehráli těžké zápasy, ve kterých nás trápili a my hledali náš rytmus. Teď je to ale play off, my víme, o co se hraje a věřím, že Brno nás nepotrápí tak, jako v základní části a my si půjdeme za vítězstvím,“ je přesvědčený Benda.

Ve čtvrtfinále si Brno poradilo s USK, když prohrávalo už 1:2 na zápasy, ale sérii dokázalo otočit dvěma výhrami o šest bodů. Klíčovými postavami Brna v play off jsou zejména americký skórer Javion Blake, rozehrávač Viktor Půlpán či bulharský reprezentant Aleksandar Georgiev. Po zranění se pomalu dostává do formy reprezentační pivot Šimon Puršl, pozor je třeba dát ale i mladého reprezentanta Radka Farského či na teprve sedmnáctiletého Jakuba Nečase.

„V semifinále narazíme na Brno, které je nebezpečným soupeřem a nesmíme nic podcenit. Svou sílu Brno ukázalo, když dokázalo otočit těžkou sérii s USK. Rozhodně nám nedá nic zadarmo,“ uvedl asistent Sekulič.

Nymburk jde do zápasu v plné síle až na zraněného Martina Kříže, který je týden po operaci kolena.

V průběhu série by mohl Petr Benda pokořit hranici deseti tisíc odehraných minut v KNBL, když mu nyní chybí posledních čtyřiapadesát minut. Ligovou kariéru začal právě v Brně.

Semifinálová série je také ve znamení návratu fanoušků do hlediště, když poprvé od září bude umožněn vstup v rámci pilotní studie alespoň dlouhodobým partnerům klubu (sponzoři a permanentkáři). Jejich počet nesmí přesáhnout deset procent kapacity haly.

Program semifinále

11. 5. 17:15 Nymburk - Brno (ČT Sport)

12. 5. 17:00 Nymburk - Brno (TVCom)

16. 5. 18:20 Brno - Nymburk (ČT Sport)