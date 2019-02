Petr Benda přišel do Nymburka před sezonou 2007/08 v době, kdy klub poprvé startovali v ULEB Cupu. Rodák z Jihlavy není žádný „fluktuant“, jeho angažmá v Nymburce je teprve druhým profesionálním v jeho kariéře. NBL začínal v sezoně 2001/02 v týmu BC BVV ŽS Brno, kam si ho z Jihlavy vytáhl trenér Miroslav Pospíšil. Svůj první zápas v lize odehrál 1. prosince 2001 v městském derby s Triga Eprin Brno (Houseři). Hned v prvním zápase, tehdy ještě s číslem 7, nastřílel 7 bodů za 17 minut na hřišti a k tomu získal i 7 doskoků… A teď má na kontě 700 zápasů za Nymburk – ty sedmičky.

Petře, byl jste hodně překvapený z předávání upomínky na 700 zápasů v dresu Nymburka?

Byl jsem překvapený dvojnásobně. Jednak by mě ani nenapadlo si počet zápasů v Nymburce počítat. Spíše jsme s klukama řešili, kolik máme nachozených těch dlouhých chodeb od recepce k šatně nebo z šatny do posilovny. A taky jsem byl překvapený, že mi ceny předávali moji synové. Museli to všichni vědět, a přesto to přede mnou utajili (smích).

Muselo být jasné, že těch zápasů už musí být opravdu hodně. To vás nikdy nezajímal jejich počet?

Opravdu jsem za těch jedenáct let, co jsem tady, o tom nikdy neuvažoval. Jsem přesvědčený, že jsme se o tom ani v šatně nikdy nebavili.

Tři pětiny ze sedmi stovek zápasů jste odehrál v české lize nebo českém poháru, zbytek v nějakém evropském poháru. Jsou dva zápasy – česká soutěž a evropská soutěž – souměřitelné?

Většina utkání v evropských pohárech byla proti soupeři kvalit, které v české lize nepotkáme. Byly určitě náročnější, především ty ve VTB lize, kde se kromě kvality především podkošových hráčů podepisovala i únava z dlouhého cestování.

Které zápasy považujete za nejtěžší?

Nejnáročnější byla VTB liga, potom Eurocup a BCL tak nastejno. Především první roky v Eurocupu jsme odehráli hodně kvalitních zápasů.

Pamatujete ještě na sezony, kdy jste hráli i devadesát zápasů?

To se nedá zapomenout, to je nadosmrti! (úsměv). Když teď hrajeme v podobném tempu jeden měsíc, stále méně chápu, jak jsme to mohli hrát pět let za sebou.

Kolik zápasů plánujete?

To nezáleží na mně, já se cítím dobře. Kolik jich bude, je mi vlastně jedno. Když mě to bude bavit, když z toho nebudu otrávený, tak klidně sto, dvě stě nebo tři sta…

Hrál byste, kdyby vám třeba klesaly minuty na hřišti?

To nedokážu říct. Já se snažím vždy přijmout roli, kterou mám přidělenou. Zatím se mi to vyplácelo. Budu se vždycky snažit do každého zápasu dát maximum a kolik minut to vynese, uvidíme.

Myslíte, že má někdo šanci vás doběhnout nebo dokonce přeběhnout v počtu zápasů za Nymburk?

Může se to podařit každému, když bude zdravý, když budou chtít v Nymburce zůstat tak dlouho jako já (smích). Já jsem chytl své angažmá v Nymburce v tom největším rozjezdu, kdy se hrálo opravdu hodně zápasů za rok, to se bude těžko dohánět.

Ještě k vašemu číslu na dresu. My vás pamatujeme jen s číslem čtyři, měl jste před tím jiné?

V Brně jsem měl na začátku sedmičku. Když pak přišel Jirka Okáč a chtěl sedmičku. Já jako mladej jsem mu řekl: „Tak to ne!! sedmičku si musíš vybojovat“. A měl jsem čtyřku (velký smích).

Tomáš Laš