„Neměl jsem zatím moc příležitostí hrát proti klubovým spoluhráčům za národní tým. Vždy je to trochu zvláštní, když hrajete proti někomu, koho dobře znáte a s kým se vídáte každý den a moc se na tuto zkušenost těším,“ řekl Obasohan v rozhovoru pro FIBA a česká média.

„Škoda že v nominaci není i Vojta Hruban, ale jsou tam Krojc (Martin Kříž) a Luboš (Kovář). Takže se před zápasem asi budeme trochu hecovat. A určitě budu mít co poradit našemu trenérovi, ale oni zas budou mít co říci o mě jejich trenérovi. Mojí výhodou může být, že už jsem pochytil nějaká česká slovíčka, tak třeba budu rozumět některým jejich pokynům,“ usmíval se sedmadvacetiletý rodák z Antverp.

Spoluhráče z Nymburka má aktuálně velmi dobře nastudované, jelikož do týmu přišel před měsícem, a proto sledoval hodně zápasů na videu, aby spoluhráče co nejrychleji poznal. „Hodně jsem se díval na videa ze zápasů a zjišťoval, jakými hráči jsou Petr Benda, Vojta Hruban a další. Zjišťoval jsem, jestli raději střílí z levé strany, z pravé strany, jak se chovají při clonách a podobně. Musím studovat své spoluhráče stejně, jako studuji před zápasy mé protivníky, abych jim mohl přihrávat do pozic, které mají nejraději,“ popisoval.

A podrobné studium se mu vyplatilo, protože se rychle sžil s týmem a vypracoval se v rozdílového hráče. Pomohl Nymburku ke dvěma vítězstvím v Lize mistrů, kde je druhým nejlepším střelcem týmu. A hodně vidět byl i při svém dosud jediném startu v Kooperativa NBL proti Hradci Králové. Naopak jeho absence v ligových zápasech s Kolínem a USK kvůli menšímu zranění byla na výkonu Nymburka hodně patrná.

„Nymburk je skvělý klub. Máme tu výborné trenéry a spoluhráči jsou také výborní. Všichni mě uvítali s otevřenou náručí. Není jednoduché přijít do klubu v rozběhnuté sezoně, ale spoluhráči mi to hodně usnadnili. Nymburk má mimořádnou historii a já jsem moc rád, že se mohu stát jeho součástí a také bych se rád zapsal do jeho historie,“ přidal Obasohan.

Podobnou roli má i v národním týmu, kde je v probíhající kvalifikaci o mistrovství Evropy druhým nejlepším střelcem za Jonathanem Tabuem s průměrem 18,5 bodů na utkání. Byl tak klíčovou složkou pro výhry nad favorizovanou Litvou 86:65 a nad Dánskem 88:72. Belgie tak má kvalifikaci velmi dobře rozehranou a v zápase proti Česku bude chtít udělat další krok k vysněnému postupu.

„Vždy se snažíme předvádět to nejlepší, co v nás je. Máme víru v naše schopnosti a víme, že když do toho dáme všechno, tak máme dobrou šanci na to vyhrát. A to se ukázalo i v minulém reprezentačním okně, kdy výhru nad Litvou asi moc lidí nečekalo,“ poukázal Obasohan na to, že Belgie je výrazně úspěšnější mezi ženami, když Belgičanky na posledních dvou Mistrovstvích Evropy vybojovaly třetí a páté místo, zatímco muži byli za posledních třicet let nejlépe devátí.

„Národní tým žen nám nastavil laťku hodně vysoko a teď je na nás, abychom je napodobili. Máme teď za sebou dva dobré zápasy a musíme po této cestě pokračovat. Máme velké cíle a tyto dva zápasy s Českem a Litvou jsou pro nás velmi důležité,“ uvedl. „Naše výhoda je, že jsme přehlíženi. Jsme malá země, nepatříme k velkým basketbalovým jménům a nehrajeme ve velkých klubech. Soupeři nás tak snadno podcení. My ale chceme také ukázat, jak jsme talentovaní a že patříme mezi nejlepší,“ dodal.

Právě touha po úspěchu je jeho hnacím motorem, a i proto se rozhodl kývnout na nabídku Nymburka. Dosud totiž v kariéře nezískal větší trofej. V dresech Avellina, Gothy, Arizony Suns a Bambergu se titulu nedočkal. V Nymburce, který slavil šestnáct českých titulů v řadě, tomu ale věří.

„Chtěl jsem hrát za klub, který bojuje o titul a hraje na vysoké úrovni na mezinárodní scéně. Hrát poháry je pro mě velmi důležité. Miluji Ligu mistrů. Pamatuji si, když jsem ji hrál můj první rok v Evropě za Avellino, a je neuvěřitelné, jak od té doby tato soutěž vyspěla,“ poukázal na velký růst Champions League, hlavní klubové soutěže pod záštitou Mezinárodní basketbalové asociace FIBA.

„Takže když přišla nabídka Nymburka, vše do sebe zapadlo. Navíc trenér Oren Amiel se dobře zná s trenérem belgické reprezentace Dariem Gjergjou a ten mi o něm řekl jen skvělé věci. Pro mě tedy nebylo nad čím váhat. Rád hraji rychlý basketbal po celém hřišti a tady ho mohu hrát poprvé od univerzity. V mých předešlých týmech jsme měli buď starý nebo naopak nezkušený tým, tak se hrálo opatrně od poloviny hřiště. Tady mohu konečně hrát to, co mám nejraději. Trenér navíc dává hráčům velkou volnost,“ pochvaluje si herní styl Nymburka.

Právě na jeho rychlost a velmi nebezpečné a až akrobatické nájezdy do koše si bude muset česká reprezentace v pátek dávat největší pozor. „Jsem docela rychlý a vím, že mě málokdo dokáže chytit. Takže jsem neustále v útočném módu a snažím se najíždět co nejčastěji to jde. Když jdu do nájezdu, obránci pak většinou mohou jen vyskočit a buď je z toho koš nebo faul. Navíc to dodává energii i mým spoluhráčům,“ řekl Obasohan.

Retin Obasohan

Klub: Basketball Nymburk

Narozen: 6. července 1993

Číslo dresu: 32

Výška: 188 cm

Národnost: Belgie

David Šváb