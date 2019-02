Nymbursko - Basketbalové soutěže pomalu vrcholí.

Junioři U19 – play off extraligy: Sršni Sokol Písek – BCM Nymburk 89:92. První dvě čtvrtiny se hrál vyrovnaný basketbal, který byl soubojem především útoků. Třetí čtvrtina naprosto patřila domácím a to především Šlechtovi. Po třech čtvrtinách hosté prohrávali 71:58. Do posledního dějství ale vlétli jako uragán. Nymburk se podruhé za sebou kvalifikovali na mistrovství ČR v kategorii extraliga U19. (body: Šlechta 35, Voldán 27, Vartecký 10, Štefanský 9, Žižka 6, Veselý 2 – Stegbauer 29, Vaněk 18, Holý a Honzák 10, Šubert a Svoboda 8, Heinzl 5, Horák a Tomášek 2).

Žáci U15 – liga: BCM Nymburk – Sokol Karviná 79:50 (body Nbk: Malec 24, Holý 20, Svoboda 14, Hořejš 8, Lupínek 7, Novák 4, Tejček 2). BCM Nymburk – BK NH Ostrava 81:60 (body Nbk: Malec 21, Holý 15, Svoboda 11, Hořejš 10, Lupínek 7, Hlavsa, Ballaty 4, Novák a Výborný po 3, Krumpolec 2, Tejček 1 ).

Žákyně U15 – krajský přebor: Příbram – Nymburk 66:39 a 65:43.

Minižáci U13 – krajský přebor: Brandýs n. L. – BCM Nymburk 25:130 a 30:112.

Tomáš Laš