Nymburk si v Hradci zahraje už potřetí během sedmi týdnů. Na začátku ledna tam vyhrál v lize 98:65, ovšem 19. ledna v poháru se s Východočechy trápil a postup do Final 4 musel hájit až do konce. Pro Hradec jde o jediné dvě porážky od začátku prosince. Zbylých sedm duelů Sokoli vyhráli. Za poslední tři týdny sehrál Hradec jediný zápas a to v Kolíně, kde vyhrál 86:80.