Rodák z Virginie má s 208 centimetry a 118 kilogramy ideální postavu na tvrdé souboje pod košem. „Nate Watson by měl dominovat ve vymezeném území. Je opravdu velmi silný a dokáže se prosazovat i přes obránce. Navíc umí vystřelit i ze střední vzdálenosti. Očekáváme od něj velmi dobrou obranu jeden na jednoho, což ukazoval i v NCAA, a velmi dobrý doskok. Hodně nás zaujalo, jak si vedl v play off NCAA proti pozdějším vítězům z Kansasu a dalšímu velmi kvalitnímu pivotovi McCormackovi, který podepsal s Besiktasem,“ řekl sportovní ředitel Nymburka Ladislav Sokolovský.

Watson odehrál za Providence pět sezon a stal se rekordmanem školy v počtu odehraných zápasů a zařadil se i mezi nejlepší střelce školy. V posledních dvou sezonách byl vybrán do druhé nejlepší pětky silné konference Big East a v letošní sezoně dokonce pomohl Providence vyhrát celou konferenci a po 25 letech postoupit mezi nejlepších 16 týmů NCAA. Až v osmifinále je po velkém boji zastavil Kansas, který později celou soutěž vyhrál.

Student sociálních věd už také reprezentoval USA na Panamerických hrách v Peru 2019, kde získal bronz. Je fanouškem Oklahoma City Thunder, Anthonyho Davise a DeMarcuse Cousinse.

Čeká vás nováčkovská sezona v Evropě. Jak se na to těšíte?

Jsem opravdu nadšený. Můj sen byl vždy hrát basketbal profesionálně a teď se mi to splní. Navíc v hezké zemi jako je Česko. Vždy jsem slýchával, že Česko je opravdu hezké. Nymburk je prý asi jen třicet minut od Prahy, o které jsem slyšel samou chválu. Už se těším, až budu moci poznat více o vaší zemi.

V Evropě se hraje trochu jiný basketbal a hlavně pro pivoty je to často změna, protože pod košem je mnohem méně prostoru. Počítáte s tím?

Před čtyřmi roky jsme byli na turné po Itálii a tam už jsem trochu poznal, že v Evropě jsou jiná pravidla. Také jsem hrál na Panamerických hrách, kde to bylo podobně. Věřím, že to pro mě nebude problém. Jsem hráč, který se umí přizpůsobit a těším se, že se budu moci dále zlepšovat a učit se nové věci.

Každý se hned všimne vašich velkých ramenou a svalů. Rád chodíte do posilovny?

Velmi rád. Často je to první věc, co ráno dělám. Někdy se vzbudím ve čtyři ráno a jdu posilovat. Vždy se snažím být ten nejsilnější na hřišti.

Určitě jste měl více nabídek. Proč jste si vybral právě Nymburk?

Měl jsem skvělou debatu s trenérem. Navíc se mi líbí, že budeme hrát Ligu mistrů. Snažil jsem se zvolit příležitost, která mi umožní neustále se zlepšovat a posouvat dál.

Můžete se trochu představit?

Jakmile vstoupím na hřiště, tak se ze všech sil snažím týmu pomoci a být ten nejlepší na hřišti. Nejlepší pocit je vyhrávat a o to se neustále snažím a chci, aby se spoluhráči na mě mohli spolehnout. Také věřím, že mám dobrou povahu a osobnost a nebojím se to ukázat. Snažím se přinést do týmu energii, sdílet se spoluhráči emoce a nedělá mi problém si na hřišti pořádně zakřičet. A budu se snažit to ukázat i v Nymburce.