„Mezi tím se objevila možnost angažovat Jimmyho Boeheima, který nás zaujal a po rozhovoru s ním jsme se ho rozhodli podepsat. Potřebovali jsme hráče, který bude z pozice čtyři nebezpečný na perimetru a to by Boeheim měl splňovat,“ dodal Sokolovský.

Čtyřiadvacetiletý Boeheim je prvním rokem v Evropě. Sezonu začal v týmu nováčka řecké ligy Karditsasu, kde měl průměry 8,5 bodů, 4,1 doskoků a 1,4 asistence na zápas. Předtím působil na univerzitách Cornell a Syracuse, kde měl v minulém ročníku průměry 13,7 bodů a 6,2 doskoků na zápas.

Na Syracuse se sešel se svým mladším bratrem Buddym, který nyní hraje za Motor City Cruise, farmu Detroitu Pistons v G-League. Především tam ale hrál pod svým otcem Jimem Boeheimem, který patří mezi nejslavnější americké trenéry a v roce 2005 byl uveden do Síně slávy. Osmasedmdesátiletý kouč vede Syracuse od roku 1976 a spolu s Mikem Krzyzewskim je jediným koučem, který v NCAA zaznamenal přes tisíc vítězství. Právě Krzyzewski si ho vybral jako svého asistenta k americké reprezentaci, se kterou Boeheim vyhrál tři zlaté medaile z olympijských her 2008, 2012 a 2016 a také získal dva tituly mistrů světa.

Jimmy Boeheim ve svém posledním univerzitním roce pomohl Syracuse do play off konference ACC, kde ale v play off nestačil na pozdějšího semifinalistu celé soutěže Duke. V tomto zápase ale Jimmy dělal vše možné pro postup, trefil šest trojek a celkem dal 28 bodů. A to i přesto, že ho často bránil Paolo Banchero, hlavní kandidát na cenu pro nováčka roku NBA a jednička loňského draftu.

Boeheim se pak účastnil výběrového kempu v Portsmouthu, aby se ukázal skautům před draftem do NBA. V jednom týmu si tehdy zahrál i s nymburským pivotem Natem Watsonem. Žádný z týmů si ho v draftu nevybral, ale Detroit se mu rozhodl dát šanci v Letní lize NBA. Tam dostal příležitost ve třech zápasech.

Cory ReevesZdroj: Basketball Nymburk

Kromě Boeheima se k nymburským hráčům připojil také Cory Reeves. Ten je rovněž nováčkem v Evropě, když hrál nižší španělskou soutěž za Alfindén, následně trénoval se Sportingem Lisabon, kde sice zaujal, ale kvůli plné kvótě cizinců nakonec smlouvu nedostal. Nyní o ní bude 196 centimetrů vysoké křídlo bojovat v Nymburce.

Šanci prát se o místo v kádru dostal na úkor De’Rianteho Jenkinse, který nepotvrdil očekávání a klub po dvoutýdenním zkušebním období odstoupil od smlouvy. „De’Riante má nesporně ofenzivní talent, ale bohužel nepřišel v dobré formě a trvalo by dlouho, než by nám mohl skutečně pomoci. Proto jsme se rozhodli dát šanci jinému hráči. Reeves má velkou chuť se prosadit, má zajímavou dynamiku, tak uvidíme, jak se mu bude dařit,“ dodal Sokolovský.

Reeves absolvoval univerzitu Park, kde hrál za tým Pirátů v NAIA (Národní asociace meziuniverzitního sportu). V minulé sezoně tam měl průměry 16,6 bodů, 4,7 doskoků a 2 asistence na zápas.

David Šváb