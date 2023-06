Basketbalisty Nymburka bude trénovat Francesco Tabellini. Osmatřicetiletý Ital v minulé sezoně vedl USK Praha. V Nymburce přebírá místo po Ladislavu Sokolovském, který zůstává sportovním ředitelem. Tabellini se dohodl na smlouvě na tři roky. Své role se ujme od července. Zbytek realizačního týmu je v řešení. Nebude v něm dosavadní asistent Pavel Budínský, který v klubu končí.

Francesco Tabellini | Foto: Basketball Nymburk

„Po dlouhém zvažování, jakou cestou se vydat, jsme se rozhodli, že se vrátíme k zahraničnímu trenérovi a Francesco Tabellini měl velkou výhodu, že už zná českou ligu a má za sebou dost práce na USK. Navíc je to trenér, který se nebojí zapojovat mladší hráče a to jde v duchu s našimi plány,“ řekl generální manažer Nymburka Ondřej Šimeček.

„Kandidátů bylo více, ale postupnými jednáními jsme dospěli k tomu, že angažujeme Francesca. Smlouva je na tři roky, ale je podmíněna sportovními úspěchy. Odpovídá to naší strategii vybudovat silné jádro týmu a pracovat s ním dlouhodobě,“ dodal.

„Jsem poctěn, že jsem byl vybrán jako trenér tak prestižního klubu jako je Nymburk. Chci poděkovat vedení klubu za důvěru. Pocit odpovědnosti, který cítím, je vzrušující,“ řekl Tabellini. „Dlouhá léta jsem sledoval zápasy Nymburka na evropské scéně a vždy jsem obdivoval styl basketbalu, jaký předváděl. Teď je pro nás klíčové znovu získat jasnou a pevnou identitu na hřišti, protože výsledky jsou přirozeným vyústěním kvality předváděného basketbalu. Jsem plně odhodlán dát vše, co mám, abych dovedl tým k naplnění naší mise. Už se moc těším, až dorazím do Nymburka, začnu proces budování týmu a budu mít tu čest zaujmout úžasné fanoušky. Ve městě je nový lev!“ dodal italský kouč.

Tabellini vystudoval boloňskou univerzitu a při tom začal trénovat. Prvním větším angažmá pro něj byla akademie Virtusu Boloňa, kde strávil sedm let. V roce 2014 se pak přesunul do Trevisa, kde se stal hlavním trenérem v akademii a asistentem u prvního týmu. S týmem do 20 let získal italský juniorský titul a v roce 2019 pomohl Trevisu k postupu do Serie A a následně si v roli asistenta vyzkoušel i Ligu mistrů. Loni v létě pak přijal výzvu USK přesunout se do Čech a poprvé být hlavním trenérem mužského týmu.

Na Folimance dokázal zformovat z mladých hráčů dobrý tým, který sice v první půlce sezony ztratil několik zápasů v koncovce a zůstal mimo nejlepší osmičku, ale pak v nadstavbě A2 ani jednou neprohrál a přes Kolín postoupil v předkole do play off. V něm ho zastavil ve čtvrtfinále Nymburk, ale USK zdatně odolával a prohrál 2:4 na zápasy, když dvakrát uspěl na palubovce Nymburka.

I to zaujalo vedení osmnáctinásobných šampionů, kteří po semifinálové porážce s Opavou začínají budovat nový tým, který by měl opět přinést úspěchy. Prvním a základním stavebním kamenem byla právě osoba trenéra. „Roli asistenta budeme teprve diskutovat, ale chceme, aby byl asistentem Čech,“ upřesnil Šimeček.

Nyní přijde na řadu sestavování hráčského kádru. „S některými hráči už jsme jednali, ale nechtěli jsme nikoho podepisovat bez toho, aniž bychom měli jasno o trenérovi. Proto jsme vedli intenzivní jednání o postu trenéra a teď se můžeme naplno věnovat sestavování kádru na příští sezony,“ dodal Šimeček.