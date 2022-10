Pro Opavu jde o tisící zápas v české lize a ráda by tak zopakovala výkon z druhého finálového zápasu, ve kterém v květnu nad Nymburkem doma vyhrála 78:76. V ostatních třech finálových zápasech ale Nymburk dominoval a získal svůj osmnáctý titul. Od května se ale oba celky výrazně obměnily, a tak by první kolo mělo naznačil rozložení sil do tohoto ročníku.

Z Nymburka v létě odešli Vojtěch Hruban, nejužitečnější hráč soutěže Jerrick Harding, Colbey Ross, Gorjok Gak, Logan Routt a Filip Kábrt, Naopak přišli Nate Watson, Kamau Stokes, Gerel Simmons, Eric Lockett, Rapolas Ivanauskas a z juniorky se připojil Dávid Novák. Navíc se po celosezonním zranění uzdravil Sterling Gibbs. Ke změně došlo i na trenérském postu, když se týmu ujala lotyšská dvojice Roberts Štelmahers a Akselis Vairogs.

Opava pak přišla i pivota Mattiase Markussona, střelce Keenana Gumbse a zkušené opory Martina Gniadka a Radima Klečku, kteří ukončili kariéru. Soupisku pak doplnili americký pivot Dontay Bassett, slovenský reprezentant Jakub Mokráň a Radek Farský.

Nymburk v minulé sezoně prohrál s českými soupeři jen tři zápasy a všechny s Opavou. Kromě druhého finále také ve finále Českého poháru a v listopadu v základní části také v Opavě. Nymburk neprohrál zahajovací zápas sezony od roku 2002, kdy na úvod sezony nestačil na Opavu a následně ani na Brno.

Kanonýr Deníku Jan Vacík slavil první góly za dospělé. Dal hattrick

Nymburk jde do zápasu se sedmi hráči, které čeká premiéra v KNBL. Naopak Petr Benda naskočí už do své 22. sezony. Druhý v pořadí opavský Luděk Jurečka startuje jubilejní 20. sezonu. Pro nového nymburského kapitána Martina Kříže půjde o 399. zápas v KNBL.

„Nejprve bych chtěl říct, že jsem nadšený, že jsem v Česku a v Nymburce. Je pro mě zajímavé, že se mohu seznámit blíže s českým basketbalem a s českou ligou. Samozřejmě mi trochu potrvá, než se tu plně adaptuji, ale tým mi určitě pomůže v tom, abych tu byl úspěšný a navázal na nymburské úspěchy,“ řekl před startem sezony Roberts Štelmahers, trenér Nymburka. „Vím, že v Opavě bude plno a bouřlivá atmosféra. Bude to výzva pro naše hráče se s tím vyrovnat a kontrolovat tlak. Hned na začátek to nebude nic snadného, Opava je dobrý tým, viděl jsem několik jejích zápasů a i v kvalifikaci o Ligu mistrů měli solidní výsledek. Mají kvalitní hráče a bude to určitě těžké,“ má jasno kouč Nmyburka.

„První zápas na hřišti soupeře, se kterým jsme hráli finále, bude opravdu zajímavý a bude to mít náboj. Věřím ale, že to zvládneme,“ je přesvědčený zkušený matador Petr Benda. „Opřeme se o obranu, která by nám proti Opavě i pak proti Bilbau měla hodně pomoc. Zároveň se ale musíme vyvarovat výpadkům, pak nebudeme mít větší problém. Jsem zvědavý, jak si Opava poradí s odchodem Markussona a s ukončením kariér u Radima Klečky a Martina Gniadka. Především Martina bude velmi těžké nahradit, protože v posledních letech byl hlavním stavebním kamenem opavského týmu a mohli se o něj opírat. Bude zajímavé sledovat, jak to vyřeší a zapracují nové hráče v týmu, jako je Radek Farský,“ přidal Benda.

David Šváb