Basketbalisté nymburského týmu BC Real Réma sehráli poslední dva zápasy základní části Středočeské ligy. Na hřišti BC Kolín C šlo o povinnou výhru (53:83), nicméně další zápas byl ve znamení polabského derby s týmem Basket Poděbrady, který drží druhé místo v tabulce. Zaplněná hala ZŠ Komenského v Nymburce byla svědkem zápasu na vysoké úrovni. Za oba týmy naskočili do zápasu borci se zkušenostmi z nejvyšších soutěží, a tak jen pohled na soupisky vybízel ke kvalitnímu basketbalu.

Jelikož se oba týmy netají postupovými ambicemi do 2. ligy, tak postupně dochází k posilování kádrů obou klubů. Zejména na soupisce Poděbrad přibylo v posledních měsících hned několik nových hráčů a papírově se dalo říci, že byly mírným favoritem zápasu. Od počátku nicméně měli navrch domácí a nepustili ani jednou v zápase Poděbrady do vedení. Ve třetí čtvrtině se Poděbrady sice dotáhly na rozdíl tří bodů, ale následně domácí opět zabrali v obraně, začali trefovat volné střely a udržovali si nadále stabilně mírné vedení až do konce zápasu. Právě precizní a agresivní obrana domácích byla klíčem k vítězství (68:60).

Letošní nemalá posila týmu BC Real Réma, Standa Votroubek (41 let), to shrnul nadsázkou sobě vlastní: „Kluci z Poděbrad jsou jednoznačně lépe fyzicky připravení. Asi trénují více než jednou týdně jako my, ale zkušenosti tím nedoženeš. Postě tentokrát basketbalové umění bylo na naší straně. Nicméně věřím tomu, že nás za pár let zase porazí oni, ostatně nám s Hávošem už táhne na padesát.“

Oba týmy teď čeká play off a postup do Final 4 je jasným cílem. Nicméně nebude to jednoduché s ohledem na kvalitu druhé skupiny Středočeské Basketbalové ligy. S družstvy z druhé skupiny se jak Réma Nymburk tak Poděbrady utkají ve čtvrtfinále, jelikož postup z osmifinále je povinností. Obhájce titulu z Kladna utrpěl pouze jednu porážku ve východní skupině a je tak zajisté horkým favoritem na celkové vítězství, ale také týmy Slaného, Kralup a Berouna mají nejvyšší ambice.

Uvidíme tak, jestli se BC Real Réma pobojuje do Final 4, které by se pak konalo v Nymburce 6. a 7. května a třeba dojde znovu na derby.

BC Real Réma: Holík (20), Votroubek (16), Janků (8), Jakoubal (7), Szita (6), Hauerland (5), Mareš (2), Jirák (2), Jarkovský (2), Adamec, Bělohoubek, Volek

Basket Poděbrady: Svoboda (18), Nový (10), Kotil (9), Swingler (5), Husták (5), Hrdlička (5), Kurka (4), Zahradníček (2), Uhlíř (2), Vurm, Sapaly