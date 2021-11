V úvodu sezony se oba celky střetly v Kolíně a Nymburk vyhrál po boji 91:86, když Jerrick Harding dal 24 bodů a Vojtěch Hruban 23 bodů. Kolín tehdy táhl 26 body Adam Číž.

Nymburk se od té doby drží na vítězné vlně a vyhrál posledních 42 ligových zápasů. Doma neprohrál už 220 zápasů v řadě. Kolín po pomalejším rozjezdu do sezony vyhrál pět z posledních šesti zápasů a v tabulce je šestý. Dokonce doma porazil Opavu i USK.

Zápas by měl slibovat pohledné utkání, jelikož se střetnou dva ze tří nejofenzivnějších týmů ligy. Nymburk dává v průměru 99 bodů, Kolín 90. Také jde o dva nejlépe střílející týmy za tři body. Kolín dává v průměru 12,4 trojek na zápas, Nymburk v posledním kole 18 trojkami stanovil nové maximum sezony.

Klíčovou postavou Kolína je kapitán Číž, který je s průměrem 19,3 bodů pátým nejlepším střelcem soutěže a se 7,2 asistencemi nejlepším nahrávačem.

Kolín dosud vyhrál jediné vzájemné utkání a to v květnu 2012, kdy doma vyhrál o dva body. Zbylých 54 zápasů vyhrál Nymburk z toho 34 v řadě.

Pro diváky bude připravena poločasová soutěž o tiskárnu. Zápasový bulletin bude připravený v tištěné i rozšířené elektronické verzi, který bude k dispozici před QR kód v hale.

Děti do 12 let mohou na zápas bez omezení. Starší fanoušci se potřebují pro vstup do haly prokázat bezinfekčností. To znamená mít negativní PCR ne starší než 3 dny, negativní antigenní test ne starší 24 hodin, potvrzení o očkování (nejméně 14 dní od poslední dávky) nebo lékařské potvrzení o prodělání nemoci Covid-19 v posledních 180 dnech. Rovněž je třeba mít v hale neustále nasazený respirátor.

„Přijíždí Kolín, který má formu. Už v našem prvním vzájemném utkání ukázal, že ho nelze podceňovat. Hru mají založenou na střelbě z dálky, a když se trefují, jsou nebezpečným protivníkem pro každého. Proto se musíme maximálně soustředit na zápas a nemyslet na úterní duel Ligy mistrů," řekl před sobotním derby Aleksander Sekulič, trenér Nymburka.

Také zkušený Petr Benda varuje nymburské spoluhráče před podceněním. „První zápas s Kolínem byl těžký a čekám, že i v odvetě nám to budou chtít co nejvíce ztížit. Tým Kolína nabral slušnou formu, opírá se o střelbu z dálky, kterou má po nás druhou nejlepší. Na to si musíme dát pozor. Měl by to být hezký ofenzivní basketbal,“ řekl Benda.

Kolín má formu a bude ji chtít ukázat na palubovce mistra. „Do utkání s Nymburkem si chceme přenést herní pohodu z posledních zápasů. V prvním utkání jsme Nymburk dokázali na domácí palubovce potrápit a odehrát velmi dobré utkání. A tak doufám, že tomu tak bude i tentokrát,“ uvedl kolínský asistent Filip Rytina. „Pokud chceme pomýšlet na úspěch, musíme včas a chytře zastavovat přechodovou fázi a rychlý protiútok Nymburka a také znepříjemnit každé zakončení dvojici Jerrick Harding – Vojtěch Hruban,“ dodal Rytina.

Devin Thomas nebude působit v týmu kolínských Medvědů

Do Nymburka již neodcestuje Devin Joseph Thomas. Americký basketbalista nenaplnil očekávání, která do něj kolínský klub vkládal, a nestane se tak posilou Medvědů. Neuspěl ve zkušební době, tedy try-outu, který trval prvních čtrnáct dnů jeho smlouvy.

Během této doby nastoupil do dvou utkání Kooperativa NBL, ve kterých dohromady odehrál jedenáct a půl minuty, nebodoval a zaznamenal pouze jednu asistenci.