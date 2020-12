Vzhledem k celosvětové pandemii se musel pro tento ročník změnit tradiční formát čtyř osmičlenných skupin a následného play off. Před sezonou se určilo, že se začne čtyřčlennými základními skupinami, kdy mezi zápasy budou mít kluby dvoutýdenní pauzu, aby byl prostor na případné problémy s Covidem. Nymburk kvůli tomu musel například odkládat svůj úvodní zápas ve skupině. Rozhodnutí o formátu pro play off se tehdy odložilo na později podle toho, jak se situace bude vyvíjet.

V polovině programu základních skupin je situace příznivá, a tak vedení soutěže na svém zasedání rozhodlo, že přijdou na řadu další skupinové boje, což pro kluby znamená, že budou mít v podstatě stejný počet zápasů jako v běžné sezoně.

Osmifinálové skupiny začnou 2. a 3. března a bude se hrát každý týden, přičemž kluby sehrají tři zápasy doma a tři venku a budou usilovat o dvě postupová místa z každé skupiny o postup do nejlepší osmičky. „Jsme rádi, že se zvolil tento formát, za který jsme i lobovali, protože to klubům přinese více zápasů. Dalšími variantami byly osmifinálová play off série na dvě vítězství nebo turnaje v bublině,“ řekl výkonný ředitel Nymburka Ondřej Šimeček, který byl opět znovuzvolen do rady Ligy mistrů.

Rovněž bylo rozhodnuto, že sezona stejně jako v minulé sezoně vyvrcholí závěrečným turnajem Final 8 pro nejlepších osm celků na začátku května. K tradičnímu Final 4 by se Liga mistrů měla vrátit až od příští sezony. Dějiště bude určeno později. „Říjnové Final 8 v Aténách v uzavřené bublině se osvědčilo, tak se vedení soutěže rozhodlo tento formát zopakovat a vyhnout se tak dalšímu kolu play off,“ řekl Šimeček, jehož Nymburk obhajuje účast na Final 8.

Právě velmi dobré výsledky Nymburka, který v minulé sezoně skončil pátý, znamenají, že v aktuálním žebříčku zemí Ligy mistrů je Česko na skvělé třetí pozici za basketbalovými velmocemi Španělskem a Řeckem. V minulé sezoně mělo Česko díky Nymburku dokonce nejlepší koeficient ze všech zemí. I v této sezoně zatím žádná země nemá lepší koeficient. V klubovém žebříčku je nyní Nymburk kvůli horšímu bodovému zisku ze sezony 2018/19 sedmý, ovšem s malou ztrátou na čtvrtý Bamberg, pátý Dijon a šestý Nižnij Novgorod.

„Pořadí v žebříčcích určuje, kolik účastníků jednotlivé země mohou mít. Zatím je ještě brzy na závěry, ale je pravděpodobné, že v příští sezoně by místo v kvalifikaci mohl mít další český tým,“ dodal Šimeček.

Dosud kromě Nymburka hrála Ligu mistrů jen Opava v sezoně 2018/19.

David šváb