Nymburk v posledních dvou sezonách došel až na závěrečný turnaj Final Eight a patřil tak mezi osm nejlepších celků soutěže, která je druhou nejsilnější v Evropě. A její síla každoročně roste. A šestý ročník nese podtitul „Dosud nejsilnější“.

„Také mám ten pocit, že to bude nejsilnější sezona. Přidávají se nové velké kluby jako třeba Málaga, to hovoří samo za sebe. Také se hodně klubů posílilo. Jde to neustále nahoru a je vidět, že se Liga mistrů chce vyprofilovat jako velký konkurent Euroligy,“ řekl reprezentant Lukáš Palyza.

„Každý rok se přidávají nové velké kluby a ty nejsilnější zůstávají. Sestava týmů je vyrovnanější než třeba v Eurocupu a už není pochyb o tom, že Liga mistrů je lepší soutěž,“ souhlasí kapitán Vojtěch Hruban.

Ten vstupuje do sezony jako nejlepší střelec v historii soutěže s 915 body. Jeho pronásledovatelé J'Covan Brown (745) a TaShawn Thomas (738) navíc letos v soutěži nestartují. Nymburský pivot Petr Benda je pak nejlepším doskakovačem soutěže s 319 doskoky.

Oba jsou jako nejzkušenější hráči znovu hlavním stavebním prvkem nymburského týmu, když je doplňují další zkušení čeští reprezentanti Palyza a Kříž. Druhý jmenovaný dokončuje rehabilitaci po operaci kolene a měl by stihnout třetí zápas ve skupině. Mezi lídry by měl patřit i americký střelec Jerrick Harding, který už má zkušenosti z minulé nováčkovské sezony, experti ho řadí mezi nejzajímavější hráče soutěže. Premiéra v soutěži pak čeká další zahraniční posily Gorjoka Gaka, Demetreho Riverse a Colbeyho Rosse, který na poslední chvíli doplnil kádr po zranění Sterlinga Gibbse, který léčí poraněné koleno.

Výraznou změnou Nymburk prošel i na trenérské židli, když se týmu ujal dosavadní asistent Aleksander Sekulič, který je zároveň hlavním trenérem slovinské reprezentace, s níž slavil úspěch i na olympijských hrách. Hru Nymburka výrazně obměnil.

„Čekal jsem, že styl hry nebude až tolik odlišný od toho, co jsme hráli předchozí roky, ale nakonec je změn poměrně dost a kluci si na to musí zvyknout. Ale trénink od tréninku je to lepší a naše výkony mají vzestupnou tendenci, což je v zápasech vidět,“ řekl sportovní manažer klubu Ladislav Sokolovský. „Ambice jsou stejné jako každý rok. A to postoupit ze základní skupiny a pak uvidíme, co se bude dít dál,“ dodal.

Ze skupin postoupí přímo jen její vítězové. Celky na druhém a třetím místě budou muset hrát dodatečnou baráž na dvě vítězství. Pro skupinu E by soupeřem byli týmy ze skupiny F, kde jsou Oostende, Kalev, Tofas Bursa a Štrasburk s českým reprezentantem Jaromírem Bohačíkem. Vítězové baráže pak doplní vítěze skupin a budou rozlosovány osmifinálové skupiny. Následovat bude čtvrtfinále na dvě výhry o postup do závěrečného Final Four.

K hlavním favoritům celé soutěže by vedle dvojnásobných šampionů z Burgosu měli patřit další španělské celky Tenerife a Málaga, turecké týmy Tofas Bursa a poslední finalista Pinar Karsiyaka, či Hapoel Jeruzalém vedený bývalým koučem Nymburka Orenem Amielem. S ukrajinským celkem Promotey pak poprvé do soutěže postoupil další bývalý nymburský trenér a současný trenér národního týmu Ronen Ginzburg.

Nymburk svůj boj o další úspěch začne ve středu na hřišti Galatasaraye, který v minulé sezoně nenaplnil ambice a skončil s jedinou výhrou poslední v základní skupině. To vedlo k výrazným změnám a posílení. Vedení klubu přivedlo především americké hvězdy Dee Bosta a DeVaughna Akoon-Purcella, se kterými má Nymburk velké zkušenosti. Akoon-Purcell patřil v minulé sezoně k tahounům Tofasu Bursa při těsné výhře v Nymburce, kde dal 23 bodů. V prvním vzájemném duelu dal 18 bodů. V roce 2016 pak skóroval proti Nymburku 16 a 21 bodů v dresu Bakken Bears. V roce 2017 zas trápil nymburskou obranu Bost v dresu Monaka. V minulé sezoně pak za Bamberg hrála proti Nymburku i třetí hlavní posila pivot David Kravish.

„Hned na začátek nás čeká ten nejtěžší soupeř ve skupině, takže se musíme pořádně připravit, protože na Galatasaray se asi moc jezdit vyhrávat nebude. Minulá sezona byla z jejich pohledu hodně špatná, nefungovalo jim to, jejich hra byla bez nápadu a rytmu, i když měli velká jména. Takže to v létě všechno vyměnili a zase mají silnou soupisku, která může hrát špičku turecké ligy. Jejich kádr má velkou kvalitu, ale věřím, že by nám mohl sedět, protože to není tým třeba jako byl v minulé sezoně Tofas Bursa, který byl ohromně fyzický. S Galatasaray by to mělo být více o basketbalu, a to by nám mohlo vyhovovat,“ věří Hruban.

Zápas začíná ve středu ve 20:00. Přímý přenos vysílá Nova Sport 1.

Další zápas sehraje Nymburk na hřišti PAOK Soluň, doma se poprvé představí 26. října proti Igokea. Domácím hřištěm bude pražská hala Královka, kam se Nymburk vrací poprvé od března 2020. Minulou sezonu odehrál doma v Nymburce. Vstupenky na domácí zápasy se začnou prodávat v pátek pro nymburské permanentkáře a v pondělí 11. října v poledne ve volném prodeji v síti Ticketportal.

Ceny jsou stanoveny na 80,-, 190,-, 290,-, 390,- korun a 690,- a 890,- korun za nejlepší místa hned u hřiště. Prodávat se budou samostatně nebo jako balíček na všechny tři domácí zápasy za cenu dvou.

Ladislav Sokolovský, sportovní ředitel Nymburka

Jaké jsou ambice klubu po těch předchozích dvou vydařených sezonách, ale zároveň také po velkých letních změnách na soupisce i v trenérském štábu?

Ambice jsou stejné jako každý rok. A to postoupit ze základní skupiny a pak uvidíme, co se bude dít dál. Už to ale nebude snadné. Bylo by lepší, kdybychom začínali až třeba za dva týdny, protože jsme měli nějaké zdravotní potíže, přišel nový hráč, takže bychom na sehrání potřebovali ještě pár dní. Ale věřím, že do toho kluci dají všechno a už první výsledek bude pro nás zajímavý.

Je z tohoto pohledu dobře, že se začíná dvěma zápasy venku a tým tak má možnost se rozehrát před klíčovými domácími zápasy?

Tak bych to neřekl. Máme dva zápasy venku, to je fakt, ale víme, že by bylo dobré mít z těchto zápasů alespoň jednu výhru, ať nejsme doma pod zbytečným tlakem. Pro nás by nemělo být takovou nevýhodou hrát venku. nikdy jsme s tím problémy neměli. Dokázali jsme venku vyhrávat a věřím, že tomu bude i nyní.

Nymburk, Galatasaray, PAOK, Igokea. Dá se říci, že je to vyrovnaná skupina, ve které není jasný favorit ani outsider?

To je pravda. O všech třech soupeřích se dá říci, že hodně záleží, jaké se jim podaří podepsat cizince. Nám v tom hodně pomáhá, že máme slušnou českou osu týmu, která dovede udělat dobré výsledky, i když to nejde cizincům. Ale třeba Galatasaray musel doplnit soupisku o velká zahraniční jména, ale to nikdy nezaručí, že ten tým bude držet pohromadě a hrát lépe.

Tím, že Nymburk vyměnil trenéra a týmu se ujal Aleksander Sekulič, tak je situace nová i pro hráče, kteří tu byli předchozí sezony. Panuje proto očekávání, jaké výkony vlastně tým předvede na mezinárodní scéně?

Proto jsem říkal, že bychom ještě potřebovali trochu času. Čekal jsem, že styl hry nebude až tolik odlišný od toho, co jsme hráli předchozí roky, ale změn je tam poměrně dost a kluci si na to musí zvyknout. Ale trénink od tréninku je to lepší a naše výkony mají vzestupnou tendenci, což je v zápasech vidět.

Začíná se na Galatasarayi, který neměl poslední roky moc úspěšné, ale nyní se zdá, že chce zpět na výslunní. Vnímáte to podobně?

Všechny turecké týmy jsou hodně kvalitní a je tam hodně financí, zvláště v úvodu sezony. Turecká liga je zbytečně podceňovaná. Tofas Bursa, Karsiyaka, to jsou týmy, které nemají takový zvuk jako třeba Fenerbahce, ale v Lize mistrů vždy ukazují svou kvalitu a dokáží bojovat o přední příčky. Galatasaray proto určitě bude velmi těžký soupeř.

