„Předpokládám, že na podzim už vše bude fungovat normálně. Parametry pro kolektivní hry bude nastavovat Národní sportovní agentura, s níž spolupracujeme. Věříme, že díky rozvolnění do normálního stavu diváci budou moct být v hledištích v maximálním počtu,” uvedl po zasedání Asociace ligových klubů Kooperativa NBL její předseda Tomáš Kotrč.

Nová sezona by se s tradičním počtem dvanácti celků měla rozběhnout kolem poloviny září. Po dvoukolové základní části přijde na řadu nadstavba s první osmičkou (A1) a spodní čtyřkou týmů (A2), kdy elitní skupina odehraje opět dvoukolový program (celkem 14 zápasů), a spodní oddělení bude hrát čtyřkolově (12 zápasů).

Následovat bude předkolo pro celky ze 7. až 10. místa (na dvě výhry), čtvrtfinálové a semifinálové série na čtyři vítězství, souboj o bronz (na dvě výhry) a finále (na tři vítězství).

Poslední tým skupiny A2, tedy celkově 12. tým pořadí, pak bude čekat baráž s nejlepšími dvěma celky první ligy (druhé nejvyšší soutěže). Hrát se bude v jedné lokaci a celkový vítěz si zajistí místenku v NBL pro ročník 2022/23.

„Konání baráže podpořily všechny kluby NBL. V tomto ročníku v rámci postcovidové situace baráž bude, v dalších sezonách se možná bude zvažovat i varianta s přímým sestupem a postupem s tím, že postupující z první ligy by musel splňovat kvalitativní kritéria pro účast v NBL,” uvedl Tomáš Kotrč.

Podle něj se v nejbližší době bude řešit i sjednocení kvót cizinců pro baráž tak, aby celky z první ligy nebyly znevýhodněny. Aktuálně platí pro NBL limit pět cizinců na tým pro nasazení do zápasu, v první lize jsou to však jen dva. Pro baráž by se tyto počty srovnaly a o finální podobě parametru rozhodne Výbor České basketbalové federace.

Šéf ligové asociace očekává z řady důvodů velmi dobrou a zajímavou sezonu. „Nováček z Jindřichova Hradce to bere velmi zodpovědně. Má dva profi trenéry, posiluje a počítá s udržením soutěže. I geograficky je dobré, že obsáhneme Jihočeský kraj. Očekávám i velké zlepšení týmu oproti době, kdy z NBL sestoupil. Asi každý si všiml, že třeba Brno poslední sezonu ukázalo velmi profesionální práci a lze čekat jeho další progres. A Opava se podruhé přihlásila do Ligy mistrů a jistě chce ukázat, jak vážně to se svým zlepšováním myslí.”

