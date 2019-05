Nymburk – Pro poslední dny května mají nymburští basketbaloví fanoušci už dlouhá léta podobný program – jít na finále NBL. Jeden tým je už sedmnáct let stejný, mění se jen vyzyvatelé. Letos si tuto roli vybojovali Válečníci z Děčína.

Finále. Basketbalisté Nymburka se postaví v boji o titul děčínským Válečníkům. Favorit je jasný | Foto: Foto: Deník

V posledních pěti letech je to počtvrté, co se Děčín probojoval do finále proti Nymburku, letos je však jejich účast možná trochu překvapivá. Po jedenácti prohrách v řadě v šesti týdnech od konce ledna, by na ně možná nikdo nevsadil ani zlámanou grešli. „V tu dobu to nevypadalo, že by mohl být Děčín ve finále. Změnili trenéra a vyplatilo se to,“ hledal příčinu vzestupu akcií Severočechů Tomáš Vyoral. „Člověk musí věřit neustále, i tehdy v únoru, ale po prvních dvou zápasech ve Svitavách, když jsme před tím přešli po sedmi zápasech přes Opavu, jsme už cítili, že to letos vyjde,“ našel milník děčínský Tomáš Pomikálek.