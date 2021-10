Basketbalisté Nymburka se v úterý od 18:30 hodin představí v Lize mistrů na palubovce řeckého celku PAOK Soluň. Oba týmy v úvodním kole základních skupin prohrály, a tak by měl duel nabídnout atraktivní boj o premiérové vítězství. Přímý přenos vysílá Nova Sport 1.

Z basketbalového utkání Ligy mistrů Galatasaray Istanbul - Nymburk (101:85) | Foto: Foto: David Šváb

Už loni začínal Nymburk dvěma venkovními zápasy. Ten první s Dijonem jasně prohrál, ale pak uspěl v prodloužení na hřišti Tofasu a odrazil se k celkovému vítězství ve skupině a následně postupu do Final Eight. Podobný scénář by nymburští hráči rádi zopakovali i nyní. Na Galatasarayi prohráli 85:101, ale případná výhra na PAOKu by je udržela v boji o první místo znamenající přímý postup do další fáze.