Basketbalisté Nymburka se připravují na středeční domácí zápas FIBA Europe Cupu proti Sabahu. Čelit budou teprve nedávno vzniklému celku z Ázerbájdžánu, který ale ukazuje raketový nástup na evropskou scénu a postupem z kvalifikace si získal respekt. Nymburk se bude snažit doma potvrdit dvě předchozí výhry ve skupině D a udržet první místo v tabulce, které by mu dalo šanci za týden doma s Bahcesehirem bojovat o jistotu postupu. Utkání se hraje ve středu od 18.30 hodin.

Z basketbalového utkání Kooperativa NBL Nymburk - Děčín (94:75) | Foto: Tomáš Laš

Nymburk má skupinu velmi dobře rozehranou. Na úvod překvapivě vyhrál 89:88 na hřišti favorizovaného Bahcesehiru a před týdnem doma přehrál černohorský Mornar Bar 78:62. Jelikož dál postupují jen vítězové skupin a šest nejlepších týmů na druhých místech, potřebuje český tým další výhry.

To Sabah už jen postupem z kvalifikace překvapil, když za sebou nechal celkem zvučná jména jako Rabotnički Skopje, nizozemský Donar či Rapid Bukurešť. Přitom jde o tým, který vznikl teprve před čtrnácti měsíci pod značkou fotbalového klubu Sabah FC. Hned v první sezoně získal ázerbájdžánský titul a přihlásil se do FIBA Europe Cupu. V pohárech je prvním ázerbájdžánským celkem po osmnácti letech.

Zatímco Nymburk už má za sebou devět zápasů české ligy, Sabah zatím odehrál jediné kolo ázerbájdžánské ligy, když přehrál svého soka z posledního finále Gence 115:74, přestože šetřil své hlavní opory.

Ačkoli Sabah získal titul, před sezonou zcela obměnil tým včetně trenéra, když přivedl Makedonce Bobana Miteva, který má jako asistent zkušenosti z Alby Berlín, Banvitu, Monaka či Partizanu Bělehrad. Hvězdou týmu je Američan Kyvon Davenport, který hrál francouzskou a izraelskou ligu a kterého na univerzitě trénovala basketbalová legenda Penny Hardaway. Na pozici čtyři využívá své atletické dispozice a v této sezoně FIBA Europe Cupu předvedl už několik pěkných smečí. Pod košem pak sílu zvyšuje rovněž Američan Donovan Smith.

O rozehrávku se stará zkušený pětatřicetiletý Corin Henry, který prošel mnoha soutěžemi a mimo jiné je nejlepším střelcem švédské ligy či mistrem slovinské ligy. V minulém týdnu ho doplnil další Američan Collin Turner, který byl v minulé sezoně zvolen nejlepším rozehrávačem ázerbájdžánské ligy. v dresu finalisty Gence. Na křídle je také zkušený Chorvat Pavle Marčinkovič, který má na kontě tři chorvatské mistrovské tituly se Zadarem a Cibonou Záhřeb. Veterány v týmu doplňuje Lotyš Artjoms Butjankovs, který hrával i za VEF Riga.

OKRES: Domácí prostředí výhodou nebylo, na svém hřišti vyhrály jen Všejany

Střelbu má na starosti především americký nováček v Evropě Desmond Cambridge. Čtyřiadvacetiletý absolvent univerzity Arizona State v létě patřil do kádru Toronta v Letní lize NBA. Především z dálky je pak nebezpečný Mike Holton, který má ve FIBA Europe Cupu úspěšnost trojek 54 procent.

Z ázerbájdžánských hráčů dostává největší prostor pivot Ender Poladkhanli, který v sezoně 2016/17 hrál v Česku za GBA první ligu a zahrál si tam i proti současným hráčům Nymburka Lubošovi Kovářovi a Ondřejovi Sehnalovi.

V úvodním utkání skupiny Sabah prohrál na hřišti Mornar Baru 75:80, ale ještě 44 vteřin před koncem vedl. Mornar ale osmi body v řadě skóre otočil. Doma pak Sabah podlehl Bahcesehiru 65:83, ale ještě osm minut před koncem byl rozdíl ve skóre jen tři body, než turecký celek ovládl závěr.

Nymburk připravil pro fanoušky hned několik akcí. Připravena je soutěž o zájezd v hodnotě 100 tisíc. A posíleno bude také občerstvení o stánek poděbradské kavárny, kde bude kromě výběrové kávy v nabídce také různé pečivo.

„Sabah rozhodně není snadný soupeř. Mají hodně cizinců a třeba proti Mornar Baru zahráli velmi dobré utkání, které mohli vyhrát. Byli hodně blízko, ale Mornar Bar pak trefil v závěru své střely. Ale podle mě by si ten zápas zasloužil vyhrát Sabah. Každý soupeř v poháru si zaslouží respekt. Pro nás je hlavní, abychom hráli náš basketbal. To nebude úplně snadné, protože za sebou máme sérii těžkých zápasů, do kterých jsme museli dát hodně mentální síly. A další velmi důležitý zápas přichází a musíme se rychle restartovat a znovu přinést velkou mentální energii a soustředění na každý míč,” uvedl před zápasem Francesco Tabellini, trenér Nymburka. „A teď navíc čelíme tomu, že oproti předchozím zápasům ve skupině všichni čekají, že soupeře přehrajeme. Ale nesmíme se dopustit chyby, jakou jsme udělali v zápasech s USK a Brnem. Není třeba vyhrávat o třicet bodů, hlavně musíme být připraveni bojovat s tím, že požadovaný výsledek je výhra bez ohledu na to, o kolik bodů a jak se k ní dostaneme. Opravdu soupeře respektuji a stejně k tomu musí přistoupit i hráči a fanoušci. Věřím, že nám přijdou pomoci, protože teď se láme chleba a je třeba sbírat výsledky, i když to třeba nepůjde tak hladce jako jindy,“ přidal kouč Nymburka.

I.B třída: Jediné okresní derby rozhodl gólem ze druhé minuty nastavení Dozorec

„Je to pro mě první zkušenost s týmem z Ázerbájdžánu, ale rozhodně bych jim nijak neubíral váhu a nepodceňoval je, i když jsou zatím ve skupině poslední se dvěma porážkami,” varuje před podceněním kapitán Nymburka Martin Kříž. „Musíme do zápasu vstoupit úplně stejně jako do prvních dvou ve skupině, protože pokud chceme postoupit, tak tyhle zápasy musíme vyhrát. Je to hodně důležitý zápas a uvidíme, co přinese. Představa, že v případě výhry nad Sabahem bychom za týden hráli s Bahcesehirem o jistý postup, je sice pěkná, ale nepředbíhal bych. Teď se plně soustředíme jen na Sabah,“ řekl Kříž.

David Šváb