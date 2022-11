Atraktivitu zápasu navíc zvyšuje fakt, že na lavičce Nymburka je nyní asistent trenéra Pavel Budínský, který v minulosti vedl Děčín patnáct let jako hlavní trenér a nyní mu bude od té doby poprvé čelit jako soupeř.

Duel Děčína s Nymburkem navíc nabídne také souboj dvou elitních rozehrávačů. Marek Klassen s Nymburka je s průměry 16,6 bodů a 6,4 asistence nejužitečnějším rozehrávačem soutěže, Anthony Walton z Děčína je hned za ním s průměry 13,6 bodů, 6,4 doskoků a 6,8 asistence.

Půjde také o souboj nejlepší ofenzivy soutěže s nejlepší defenzivou. Nymburk v průměru dává 85,3 bodů na zápas, Děčín inkasuje jen 71,4 bodů.

„Čeká nás velmi těžký týden, ale všichni se na tyto zápasy s Děčínem, Brnem a Bahcesehirem moc těšíme. Ale jdeme zápas od zápasu a teď se všichni maximálně koncentrujeme jen na Děčín. Budeme chtít ukázat, že v Děčíně jsme si to prohráli jen vlastní nekoncentrovaností, ale že jsme lepším týmem,“ uvedl před utkáním Ladislav Sokolovský, trenér Nymburka. „Naše výkony mají vzrůstající tendenci, ale pořád je tam dost nedostatků, které se snažíme zlepšovat. Každopádně zápas s Děčínem bude hodně zajímavý i pro fanoušky. Půjde o první místo a navíc věřím, že náš styl hry bude pro fanoušky také zajímavý. Hrajeme rychle a jsou tam pěkné kombinace a efektní zakončení. Navíc určitě přijedou i fanoušci z Děčína, takže by měla být pěkná atmosféra,“ těší se na zápas kouč Nymburka.

„Moc se na ten zápas těším. Máme Děčínu co vracet. Ukážeme jim, že po změně trenéra jsme jiným týmem. Chceme zpět na první místo,“ říká odhodlaně nymburský basketbalista Nate Watson. „Mám moc rád tyhle zápasy, ve kterých jde o hodně. Pro tyhle momenty trénujeme. My jsme Nymburk. Víme, že jsme dobří a budeme to chtít ukázat. Náš nový asistent trenéra Pavel budínský tam trénoval, tak nám může o hráčích říci více. A my budeme chtít uspět i kvůli němu. Bude to určitě hodně rychlý zápas. Děčín chce hrát na protiútoky a to teď hrajeme i my, takže se bude hrát nahoru - dolů. Proti USK bylo celkem dost fanoušků a věřím, že teď přijdou další. Bude to atraktivní zápas, takže by si to neměli nechat ujít. Fanoušci nám dodávají energie, líbí se mi zejména náš kotel s bubny. Ty mě hodně baví. Věřím, že nám fanoušci pomohou na první místo v tabulce,“ věří Watson.

