Nymburk čekal na pražském letišti a v době, kdy měl nasedat do letadla, teprve stroj vylétával z Frankfurtu na cestu do Prahy. Následný spoj hráči stihli a rovnou přestoupili do letadla do Bilbaa. Po přistání ve Španělsku ale na ně čekalo nepříjemné překvapení, když jen dva z dvanácti hráčů si mohli vyzvednout svůj kufr na jezdícím pásu. Ostatní totiž zůstaly ve Frankfurtu.

„Bylo nám sděleno, že je ztraceno přes osm set kufrů a že je velmi nepravděpodobné, aby dorazily včas do středečního zápasu,“ uvedl týmový manažer nymburského celku Michal Hubálek.

Štěstím v neštěstí bylo, že mezi pár zavazadly, které dorazily, byl i velký týmový kufr se zápasovými dresy. Někteří hráči také měly basketbalové boty v příručním zavazadle, ale půlka týmu se ocitla bez vybavení úplně a museli v den zápasu vyrazit na nákup do tamního basketbalového obchodu, aby nemuseli hrát ve vycházkové obuvi.

Nejhorší situace byla pro pivota Natea Watsona, který cestoval v pohodlných papučích a neměl tak ani v čem po příletu trénovat. Navíc kvůli velikosti nohy 51 nepořídil ani ve specializovaném obchodě. Přišlo však nečekané řešení.

„Manažer Bilbaa nám přinesl boty potřebné velikosti na trénink. Našli je ve skladu, kde měli ještě schované boty po českém reprezentantovi Ondřejovi Balvínovi, který tu hrával,“ popsal mluvčí Nymburka David Šváb.

„Chtěli bychom poděkovat Bilbau, které bylo velmi nápomocno a dokonce nám zapůjčilo své dresy, abychom měli v čem trénovat a zápasové dresy jsme si mohli pošetřit. Jejich vedení nám pak poskytlo cenné rady a informace, abychom ve městě sehnali vše, co potřebujeme,“ dodal Šváb.

Bilbao totiž mělo stejnou zkušenost před dvěma měsíci při cestě do Prahy na zápas s Nymburkem, kdy rovněž přišlo o svá zavazadla na přestupu v Německu. Tehdy Nymburk ve spolupráci s vedením haly Královka a CZ Academy rovněž půjčoval soupeři dresy na trénink. Zavazadla včetně zápasových dresů jim pak dorazila v den zápasu.

Nymburk nakonec také těsně před zápasem dostal alespoň polovinu ztracených kufrů a to včetně Watsona, který tak v Balvínových botech jen dopoledne trénoval a na zápas už by měl mít svoje.

To se ale nepoštěstilo nejzkušenějšímu z týmu Petrovi Bendovi, který za patnáct let v Nymburce podobnou situaci nepamatuje. „Jen si pamatuji, že se zpozdily kufry až cestou domů ze zápasu, ale na zápas nikdy. Je to novinka i pro mě, i když jsem toho za patnáct let zažil hodně. Kdybych si měl vzít do příručního zavazadla vše, co potřebuji na zápas, tak by se mi to tam ani nevešlo. Spousta z nás používá ortézy, návleky, trička pod dres, oblíbené ponožky, je toho spousta, co nám chybělo. Bylo štěstí, že tu byl obchod se zaměřením na basketbal a mohli jsme si alespoň něco dokoupit,“ řekl Benda.

Velké štěstí měl litevský pivot Rapolas Ivanauskas, kterému kufr dorazil hned s původním letem. Rovnou z Bilbaa totiž letí na vánoční svátky za rodinou do Litvy a měl tak kufr plný dárků pro své nejbližší.