Nymburk /FOTOGALERIE/ - Ve čtvrtek 10. ledna ukončily svoji pouť evropským pohárem a hned o víkendu si spravily chuť. Vlastně se dá se říci, že splnily povinnost. Basketbalistky Nymburka porazily na své palubovce v dalším zápase nejvyšší soutěže poslední Ostravu o rovných dvacet bodů.

Ostravský tým, který prochází obměnou, začal v Nymburce velmi aktivně a nebojácně. Dokonce vyhrál první čtvrtinu o šest bodů. To se ale domácím nezamlouvalo a druhou část vyhráli na plné čáře (30:13). Třetí desetiminutovku vyhrály domácí hráčky o deset, soupeřkám povolily jen osm bodů. Náskok Nymburka postupně narostl až na pětadvacet bodů. A o vítězi už nebylo pochyb.

„Začátek zápasu jsme moc nevychytaly (úsměv). V prvním poločase jsme se dopouštěly chyb v obraně, druhý poločas byl o hodně lepší v obraně a v útoku jsme proměňovaly jasné šance. Horší úvod byl následek našeho posledního zápasu v Polsku. Nebyly jsme ve své kůži. Už při rozcvičení bylo vidět, že cesta z Bydgoszcze byla dlouhá. Rozhodujícím momentem zápasu byla zlepšená obrana už na konci prvního poločasu. Měly jsme nějaké zisky, které nám pomohly k několika košům,“ uvedla po utkání Michaela Krejzová, hráčka Nymburka.

Podobně hodnotil utkání i domácí kormidelník Daniel Kurucz. „Nastoupili jsme s rozhodnutím střídat všechny hráčky, což jsme nakonec mohli dodržet. Mám radost z toho, že každá hráčka trefila koš. Bylo vidět, že na nás ležela deka z pohárového zápasu, především psychická. Časem jsme se z tohoto stavu dostali bez toho, abych musel přitvrdit v koučování nebo střídáním,“ řekl trenér vítězného družstva.

„Od stavu 35:35 jsme další úsek vyhráli 25:2 a utkání se dovedli do vítězného konce. Na konci jsme hráli už v hodně kombinovaných a neobvyklých sestavách. Mám radost z výkonu Aleny Huňkové, která zjistila, že existují i jiné střely než za tři body (smích). Pomohla nám Míša Krejzová třemi trojkami. Po zranění hraje Míša v každém zápase lépe a lépe. Je to velký talent a já ji budu rád dávat stále více prostoru. Je to velký potenciál českého basketbalu,“ chválil hráčky kouč Nymburka.

Nymburk – Ostrava 88:68

Nejvíc bodů: Huňková 17, Krejzová 14, Komenčuk 13 - Kopecká 19, Rašková 14, Čorda a Hadačová po 10.

Další zápasy 14. kola: Slavia Praha - KP Brno 58:63 (8:12, 27:25, 43:49), Strakonice - Hradec Králové 38:94 (7:32, 22:57, 32:75), Mladá Bolelslav - Trutnov 59:79 (13:28, 29:46, 47:61), předehráno: USK Praha - Žabiny Brno 105:49 (22:7, 51:24, 80:39).