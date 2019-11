Nymburk začal sezonu skvěle třemi výhrami. Pyšnit se může výbornou obranou, když je nejlepší v soutěži v doskocích i blocích. Soupeři střílí s úspěšností jen 36,6 procent, což je nejlepší výsledek obran v soutěži. Navíc protivníci dávají Nymburku jen 25 bodů z vymezeného území pod košem, což je také nejlepší počin v soutěži.

Teď ale na českého mistra čeká zatím ta největší výzva. Tenerife je nejen největším favoritem skupiny, ale patří i mezi hlavní favority celé soutěže. Ligu mistrů v roce 2017 ovládlo a v minulé sezoně bylo ve finále. V tomto ročníku tým z Kanárských ostrovů vyhrál 81:67 nad Nižným Novgorodem, 81:74 na hřišti Mornar Bar a 72:68 nad Peristeri. Na hřišti soupeře v základní skupině Lize mistrů vyhrálo Tenerife posledních čtrnáct zápasů a venku tak naposledy prohrálo před dvěma roky. Takovou sérii dosud žádný tým neměl.

„Tenerife to má také 3:0. Bude to souboj o první místo, který budeme chtít doma vyhrát. Šance jsou otevřené. Tenerife je velice dobrý tým se skvělými hráči, ale zase to není soupeř, který by se nedal porazit. Půjdeme do toho s otevřeným hledím. Proč bychom je nemohli doma porazit,“ řekl nymburský střelec Vojtěch Hruban.

„Máme tři výhry. Teď přijede Tenerife, které hraje trochu jiný basketbal, než s jakým jsme se dosud potkali. Ale hrajeme doma. S Královkou jsme se už sžili, chodí tam hodně lidí, tak bude zajímavé, jak se popasujeme se španělským basketbalem,“ přidala druhá z českých opor týmu Jaromír Bohačík.

Tenerife má svou hru postavenou na dvou velkých hvězdách. Myšlenku dává hře zkušený rozehrávač Marcelinho Huertas, brazilský reprezentant, který nejlepší roky kariéry strávil v Baskonii, Barceloně a v Los Angeles Lakers.

Klíčové bude zastavit jeho pick and rolly a celkovou spolupráci s gruzínským pivotem Giorgim Šermadinim. Tento 217 centimetrů vysoký obr má na kontě už dva euroligové tituly a s průměrem 18 bodů na utkání patří k nejlepším střelcům soutěže.

Španělský celek však není jen o těchto dvou hráčích. Třetí hvězdou je finský ostrostřelec Sasu Salin, který nesmí na perimetru dostat ani centimetr prostoru. Na křídle pak zlobí také španělský reprezentant Dani Díez, který byl v roce 2015 draftován do NBA, ale v zámoří zatím nehrál. Z lavičky pak hrozí nebezpečí od amerického pivota Dariona Atkinse či dánského reprezentanta Gabriela Lundberga.

Utkání se hraje v Praze na Královce, tentokrát však až od 20 hodin.

David Šváb