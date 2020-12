Nymburk v prvním vzájemném duelu doma předvedl výborný výkon a už v první půli trefil třináct trojek. Soupeře tak už do poločasu zlomil a připsal si svou čtvrtou nejvyšší výhru v historii Ligy mistrů. V odvetě ale lze čekat vyrovnanější bitvu, jelikož Keravnos doma ze šestnácti zápasů v tomto roce prohrál jen dva a je zde výrazně silnější.

„Přijeli jsme si pro výhru. Nikdo nemá na mysli nic jiného než výhru. První vzájemný zápas skončil jasně pro nás. Samozřejmě nikdo nečeká, že i tady vyhrajeme o třicet bodů. Bude to jiný zápas, doma budou klást větší odpor, ale s ničím jiným než s výhrou se nespokojíme,“ řekl kapitán Nymburka Vojtěch Hruban.

„Přijeli jsme sem vyhrát, hodně by nám to pomohlo směrem k postupu. Je to poslední zápas v Lize mistrů před Vánoci, takže do toho dáme všechno. Myslím si, že vývoj bude trochu jiný, protože v domácím prostředí jsou týmy vždy silnější, i když teď stále platí, že nebude výhoda v podobě fanoušků. Myslím si, že kvalita je ale na naší straně,“ dodal rozehrávač Jakub Tůma.

Ten vynechal poslední dva zápasy kvůli zraněnému kotníku, ale proti Keravnosu by už měl být připraven hrát. „Doufám, že budu připravený. V pondělí bych to měl doladit, abych byl připraven nastoupit,“ řekl.

Mimo hru naopak zůstávají Petr Šafarčík a Jerrick Harding, kteří zůstali doma.

Keravnos má tým složený z domácích kyperských hráčů doplněné o cizince, kteří jsou hlavními tahouny. Největší nebezpečí hrozí od rozehrávačů Ahmaada Rorieho a Brandona Rozzella, který dosud patřil k hvězdám severských lig v Dánsku, Švédsku a na Islandu. V Lize mistrů má nyní průměry čtrnáct bodů a šest asistencí na zápas. Rorie dokonce 17,5 bodů. Na křídlech je pak doplňují Australan Jesse Hunt a Kypřan Nikolaos Stylianu, který prošel americkým univerzitním systémem. Pod košem je pětatřicetiletý Anthony King, který je sice rodilým Američanem, ale získal kyperské občanství a už Kypr i reprezentoval. Střídá se s dalším Američanem Andre Williamsonem, který byl v prvním duelu pod košem nepříjemný. A hodně zlobil i náhradní rozehrávač Michail Simon.

„Jsou to typičtí Řekové, urputní, zabraní do basketbalu, nedají nic zadarmo. Basketbalově na tom nejsou tak dobře, ale jsou to bojovníci,“ míní Tůma. „Jsou to poměrně dobří střelci, umí trefit dvě tři trojky po sobě. Doma jsme na to vždy dokázali odpovědět, ale pokud by náš rytmus nebyl dobrý, tak by to mohl být problém. Musíme si dát pozor na to, aby se jejich střelci nechytli,“ doplnil Hruban.

Nymburk k utkání odcestoval už v sobotu o půlnoci jen pět hodin po zápase s Olomouckem. Kvůli současné celosvětové problematické situaci s cestováním museli autobusem do Frankfurtu, kde po čtyřhodinovém čekání odletěli do Larnaky. Po přistání pak museli ještě vystát dlouhou frontu na testy na Covid a na hotel se dostali až osmnáct hodin od doby, kdy vyrazili na cestu.

„Byla to jedna z nejdelších cest. Za osmnáct hodin bychom se dokázali dostat do Austrálie a ne jen na Kypr. Ale musíme to brát tak, jak to je. Ale vyrazili jsme o den dříve a budeme mít čas dospat tu noc na cestě. Není to příjemné, ale známe to všichni a patří to k našemu povolání,“ uvedl Hruban.

„Nebyla to ideální cesta, bylo to trochu nepříjemné, ale v této situaci se nedá nic dělat. Lety prostě nejsou. Na druhou stranu je dobře, že jsme schopni se vypořádat s náročnějšími podmínkami. A jelikož jsme přijeli o den dříve, tak se můžeme lépe aklimatizovat a při zápase už by ta cesta na nás neměla být znát,“ souhlasil Tůma.

