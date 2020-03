Trenér Oren Amiel měl pro hráče naplánovaný program, který je měl udržet ve formě tak, aby byli připraveni v případě obnovení soutěže bojovat o titul v české lize i Lize mistrů. Původně mělo být hned 38 tréninků během 28 dní nouzového stavu. Jenže vyhlášení karantény na celou republiku to změnilo. Hráči tak dostali na týden volno, aby mohli zůstat v bezpečí svých domovů.

Mezitím se bude čekat na rozhodnutí o osudech soutěží. Nejpozději ve středu by mělo být jasno o tom, zda bude zrušena Kooperativa NBL, nebo zda se bude čekat na další vývoj. Ohledně osudu Champions League by mohlo být jasno v pátek. Podle toho se uzpůsobí další program. Celý tým včetně všech cizinců je však kdykoli připravený znovu naskočit do tréninkového procesu a připravovat se na pokračování soutěží, jakmile to vnější okolnosti dovolí.

„Nikdo neví, jak dlouho bude tato situace trvat, mění se to každým dnem. Snažíme se držet našeho motta: Nikdy se nelituj. Máme teď víc času rozebrat naší hru na videu. Doufejme, že brzy budeme v české lize i Champions League pokračovat,“ řekl trenér A mužstva Oren Amiel.

K odreagování ještě minulý pátek hráčům naordinoval na tréninku fotbálek. Vůbec poprvé v sezoně. A přineslo to své ovoce, jelikož hráči se netradiční činností bavili. Zvláště když se trenéři zapojili také. Nyní doufají, že to pro ně nebyl poslední společný trénink v sezoně a že brzy opět budou moci začít na sobě pracovat.

„Basketbalový tým je skupina lidí z rozdílných kultur a s rozdílnými zvyky. Každý tuto situaci bere jinak. Máme tu kluky z USA, Chorvata, my trenéři jsme také cizinci. Někteří kluci mají rodiny, jiní kluci jsou tu sami a jsou zvyklí po trénincích jezdit večeřet do restaurací, což teď nemohou. Musíme se proto snažit udržet tým v rutině, na jakou jsme zvyklí, aby nastavení mysli bylo nadále makat a být připravený, až se začne hrát. Máme plán a teď uvidíme, co se stane. Doufám, že se vše zlepší a vrátí se život do běžných kolejí. Důležitější než basketbal ale je, aby všichni zůstali zdraví,“ uvedl trenér Amiel ještě před zrušením tréninkového procesu.

David Šváb