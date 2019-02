Nymburk – Košíkáři Nymburka mají za sebou předposlední utkání letošní sezony ve VTB lize. Na své palubovce ve Sportovním centru prohráli s celkem Chimki Moskva, který je finalistou letošního Eurocupu. Poslední mač soutěže sehraje Nymburk příští neděli, kdy se postaví týmu Nižnyj Novgorod.

Z basketbalového utkání play off Nymburk – Jindřichův Hradec (87:51) | Foto: Foto: Tomáš Laš

NYMBURK – CHIMKI 72:80

Přestože domácí prohráli, neprodali svoji kůži lacino a rozhodně neodehráli špatný zápas. Chimki ale kontrolovalo průběh zápasu, neboť si brzy vytvořilo náskok. Snahu o dorovnání náskoku vždy hosté utnuli trojkou.

„První polovina zápasu, i když to tak možná nevypadá, se nám povedla. Ve druhém poločase se nám nedařilo kvůli obraně hostujícího mužstva dostávat do situací, které jsme měli naplánované. Soupeř nás pak tlačil do těžkých střel," uvedl nymburský hráč Pavel Houška. „Když jsme se dostávali na bodový dostřel, Claver nás utnul trojkou," dodal Houška.

Další zápas sehraje český šampion v úterý, kdy začne semifinálovou sérii play off české nejvyšší soutěže s Opavou. Utkání začne ve Sportovním centru kvůli televiznímu přenosu už v 16 hodin.