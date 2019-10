Pro Nymburk to byl čtvrtý zápas v posledních sedmi dnech, ale únava na něm nebyla patrná. Pivot Zach Hankins se například blýskl parádní smečí i s faulem. Rychle se povedlo odskočit na dvouciferný rozdíl.

Opava však potvrzovala formu a od druhé čtvrtiny držela s domácími krok. Několikrát se dokonce dostala na dostřel. Šňůrou 10:0 sice Nymburk odskočil na patnáctibodový rozdíl, ale vzápětí si vybral slabší chvilku. Po přísném úmyslném faulu Rogiče, potrestaným kromě trestných hodů i trojkou Gniadka. Opava přiblížila na 44:48.

Nymburk ale vstoupil do druhé půle koncentrovaně, Vojtěch Hruban rychlými pěti body přinesl uklidnění a rázem náskok narostl opět na 15 bodů. Od té doby měli domácí zápas pod kontrolou. Přispěl k tomu i mladý rozehrávač Jakub Tůma, který nečekaně dostal šanci místo Roka Rogiče a vedl si velmi dobře.

„Čekali jsme těžké utkání proti soupeři, který má velmi dobře koučovatelný tým. Měli jsme nějaké záměry, ale neplnili jsme náš předzápasový plán. Soupeř tak dlouho zůstával ve hře. Jsem rád za Jakuba Tůmu, který i z lavičky dokázal dobře oživit naší hru a ukázal, že má na tuto úroveň. I tohle je součást naší práce, zapracovávat mladé hráče. Teď se těšíme do Rigy,“ byl po vítězství spokojený Oren Amiel, trenér Nymburka.

„Začali jsme tak, jak jsme chtěli, ale postupně jsme naší hru zpomalili. Opava nás donutila k lehkým ztrátám při presinku. To se nám nesmí stávat, protože v Lize mistrů by nám to mohlo hodně uškodit. Opava předvedla kvalitu a držela s námi krok. Určitě bude patřit mezi tři čtyři nejlepší týmy. My jsme šli do utkání šli jako favoriti, ale nebylo to z naší strany úplně podle představ,“ uvedl nymburský basketbalista Martin Kříž.

Nymburk – Opava 92:75

Body: Bohačík 18, Hruban 11, Kříž 10, Benda, Almeida a Hankins po 9, Peterka 8, Booker a Pumprla po 7, Tůma 3, Rogič 1 – Gniadek 19, Šiřina 18, Bujnoch 10, Zbránek 9, Kvapil 7. Fauly: 24:24. TH: 23/12 – 25/18. Trojky: 12:9. Doskoky: 42:33. Hráč utkání: Tůma (Nymburk).

David Šváb